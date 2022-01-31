Пик сейсмоактивности на Байкале зафиксировали в прошлом году учёные
Жители Бурятии, Иркутской области и Забайкалья ощутили более 120 подземных толчков в 2021 году, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елены Кобелевой.
- 2021 год был самым насыщенным за всю историю инструментальных наблюдений в Байкальской рифтовой зоне (включает территории Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края). Если в среднем у нас за год фиксируется порядка 30 ощутимых подземных толчков, то в прошлом году их было 124, - сказала Кобелева «Интерфаксу».
Отмечается, что каталог оперативных землетрясений обычно включает порядка 200 сейсмособытий - за прошлый год было зарегистрировано 574.
Кроме того, по словам директора филиала, наблюдалась активизация четырёх очагов сейсмоактивности, хотя обычно за год фиксируется один-два.
В районе Северомуйского тоннеля БАМ - Муйский район Бурятии наблюдается миграция сейсмичности.
- Началась активизация в 2014 году в одном очаге. Потом в 2015 году проснулся второй, который до сих пор действует. А в прошлом году чуть севернее Восточного портала Северомуйского тоннеля проснулся третий очаг, - уточнила «Интерфаксу» Кобелева.
В течение года также фиксировались подземные толчки в «стандартном очаге» - в середине и на юге озера Байкала. Ощутимое землетрясение было 15 декабря с эпицентром в акватории озера возле посёлка Танхой (Бурятия).
2021 год начался с Хубсугульского землетрясения 11 января - четвёртого по силе за всю историю наблюдений в Байкальской рифтовой зоне. К настоящему времени в районе озера Хубсугул (Монголия) зарегистрировано более 25 тыс афтершоков. Они затухают, но продолжаются.
Жители Байкальского региона за год ощутили более 120 подземных толчков
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