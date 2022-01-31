Температура опустится до -40 градусов
В ближайшие дни в Бурятии сохранится морозная и ветреная погода. В первый день празднования Нового года по лунному календарю, который в этом году выпал на 2 февраля, в республике ожидаются морозы до -38 градусов, холодный ветер, снег. Впрочем, такая погода свойственна для Сагаалгана.
По данным Бурятского гидрометцентра, 1 февраля по республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -34,-39, местами -24,-29, по Прибайкалью при снеге -17,-22, днём -15,-20, местами -23,-28, по Прибайкалью и юго-западу до -9,-14.
В день празднования Сагаалгана, 2 февраля, также переменная облачность, местами небольшой снег, по южному Прибайкалью до умеренного. Ветер северо-западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с, позёмка. Температура ночью -33,-38, местами -23,-28, по Прибайкалью при снеге -16,-21, днём -14,-19, местами -23,-28, по южному Прибайкалью и юго-западу до -9,-14.
В четверг, 3 февраля, по-прежнему переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с, позёмка. Температура ночью -27,-32, местами -17,-22, по северу до -35,-40, днём -16,-21, местами -8,-13, по крайнему северу -23,-28.
Как сообщал «Байкал-Dailу», из-за рекордного роста заболеваемости коронавирусом традиционный концерт в честь Сагаалгана на площади Советов отменили.
На Сагаалган в Бурятии будет ветрено и морозно
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Температура опустится до -40 градусов
Численность населения России за 2021 год снизилась почти на 693 000 человек
В Бурятии построят три «умные» спортплощадки и модульный спортзал
Хуралы проходят по расписанию
Сегодня в столице Бурятии проходит Дугжууба
Выпуски с участием Эржены Санжиевой появятся весной
Еши Нянюевич Цыбиков создал хирургическую школу Бурятии
Более 1,5 тысяч жителей заразились за сутки
Входящие звонки пациентов будут обрабатывать быстрее
В видеообращениях медики призывают каждого жителя республики поддержать их в борьбе с вирусом
Ограничений в подношениях не бывает, но есть важные моменты
Мужчина безуспешно пытался обжаловать приговор
Местами по региону небольшой снег
Общество, 30.01.2022
На выставке представлены более 60 графических работ, макеты книг, офортные доски
Общество, 30.01.2022
Машина была обнаружена перевёрнутой