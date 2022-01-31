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На Сагаалган в Бурятии будет ветрено и морозно

На Сагаалган в Бурятии будет ветрено и морозно
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Температура опустится до -40 градусов

В ближайшие дни в Бурятии сохранится морозная и ветреная погода. В первый день празднования Нового года по лунному календарю, который в этом году выпал на 2 февраля, в республике ожидаются морозы до -38 градусов, холодный ветер, снег. Впрочем, такая погода свойственна для Сагаалгана.

По данным Бурятского гидрометцентра, 1 февраля по республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -34,-39, местами -24,-29, по Прибайкалью при снеге -17,-22, днём -15,-20, местами -23,-28, по Прибайкалью и юго-западу до -9,-14.

В день празднования Сагаалгана, 2 февраля, также переменная облачность, местами небольшой снег, по южному Прибайкалью до умеренного. Ветер северо-западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с, позёмка. Температура ночью -33,-38, местами -23,-28, по Прибайкалью при снеге -16,-21, днём -14,-19, местами -23,-28, по южному Прибайкалью и юго-западу до -9,-14.

В четверг, 3 февраля, по-прежнему переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с, позёмка. Температура ночью -27,-32, местами -17,-22, по северу до -35,-40, днём -16,-21, местами -8,-13, по крайнему северу -23,-28.

Как сообщал «Байкал-Dailу», из-за рекордного роста заболеваемости коронавирусом традиционный концерт в честь Сагаалгана на площади Советов отменили.

Сагаалган прогноз погоды

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