Забайкалка родила сыновей в один и тот же день с разницей в 2 года

Оба сына у неё родились 16 января
В Карымском районе Забайкальского края сотрудники местного ЗАГС выдали жителям села Карымское свидетельство о рождении у них 16 января второго сына, Артемия. Любопытно, что первый сын, Глеб, появился на свет в этой семье также 16 января двумя годами ранее.
К слову сказать, свой день рождения мама Артемия и Глеба отмечает также 16 числа, правда, другого месяца. Родители склонны считать, что такой троичный случай проявления одной цифры в истории семьи – хороший знак для их семьи. Об этом сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края.
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