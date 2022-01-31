Жителям Бурятии обещают «умные» спортивные площади

В Бурятии построят три «умные» спортплощадки и модульный спортзал



В ближайшие три года российские регионы в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт» получат средства на создание модульных спортивных залов и «умных» спортивных площадок. Распоряжение об этом подписал на прошлой неделе председатель правительства России Михаил Мишустин. По его словам, важно, чтобы «каждый житель имел возможность тренироваться недалеко от дома».



Бурятия получит из федерального бюджета 120 млн рублей. Благодаря финансированию в республике построят модульный спортивный зал и три «умные» спортивные площадки, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



Это будут современные, хорошо оборудованные места для занятий спортом с доступом к интернету, чтобы каждый посетитель мог выстроить индивидуальную тренировку и следить за правильностью выполнения упражнений.



В 2022 году планируется заключение соглашения на поставку спортивного оборудования для «умной» площадки. В 2024 году планируется оборудовать ещё две «умные» спортивные площадки и один модульный спортивный зал. Сейчас согласовывается месторасположение будущих площадок и зала - рассматривается Улан-Удэ и территория Иволгинского района.



Стоимость умной площадки - 20 млн. рублей, модульного спортивного зала - 60 млн. рублей.

