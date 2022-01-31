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Сангха просит жителей Бурятии заказывать молебны по смс или Viber

Сангха просит жителей Бурятии заказывать молебны по смс или Viber
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Хуралы проходят по расписанию

Молебны в дацанах Буддийской традиционной Сангхи России проходят по расписаниям. В связи с рекордным ростом заболеваемости коронавирусом ламы просят не присутствовать на молебнах, а заказывать их, отправив свои имена в дацаны по смс.

- В связи с угрозой заражения лучше заказать молебны, предварительно отправив списки имён личным сообщением. Записать имена на молебен вы можете по мобильным номерам дацанов, указанным ниже. Пришедшим верующим мы будем рекомендовать долго не задерживаться на молебнах в дацане, - говорится в сообщении Буддийской Традиционной Сангхи России.

- Обязательно пишите имена и года рождения. Можно по «Вайбер» или сообщением направить, - отмечают в Сангхе.

Все списки и номера телефонов можно узнать, перейдя на инстаграм-аккаунт datsan_sangha.

буддизм Сангха

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