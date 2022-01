Преподаватель вокала представит Бурятию в шоу «Новая звезда»

В Instagram-аккаунте всероссийского шоу «Новая звезда» (6+) опубликовали промовидео 42-летней бурятской певицы Эржены Санжиевой. Она исполнила песню «Уншэн сагаан ботогон».





Здесь же написали её краткую биографию. Эржена Санжиева окончила музыкальный колледж имени Чайковского в Улан-Удэ, а также курсы эстрадного вокала при Российская академия музыки имени Гнесиных (училась у Раисы Саед-Шах). В настоящее время преподаёт вокал, выступает в стилях этно, джаз, эстрада, академический вокал, а также кроссовер. Голосовой диапазон – от Фа малой октавы до Ля и Си второй октавы.



Эржены Санжиевой - участник и лауреат многочисленных музыкальных фестивалей и конкурсов: обладатель Гран-При фестиваля «Белый месяц» в Улан-Удэ в 1997 году. 2002 году получила звание лауреата 2 степени фестиваля «Мелодии Саянских гор». 2016 год - обладатель Гран-При фестиваля «Голос-Ун» в республике Хакасия. 2016 год - лауреат 1 степени эстрадного вокального конкурса «Нота» в городе Кольцово Новосибирской области. Участник международного фестиваля The Spirit of Detch of Kipchak в 2017.



Эржена выросла с дедушкой и бабушкой, которые и увидели её талант к музыке. Росла под военные песни и с детства их исполняла, чуть позже познакомилась с индийским кино, которое вдохновило её и повлияло на увлечение музыкой. В творчестве ориентируется на следующих артистов: Димаш Кудайберген, Лара Фабиан, Эния, Урна Чахар Тугчи, Alicia Keys.



Как оказалось, она уже подавала заявку на участие в конкурсе четыре года назад, однако она не увенчалась успехом.

- В 2017 году я подавала заявку на Всероссийский телевизионный вокальный конкурс «Новая Звезда» на телеканале «Звезда». Специально для этого ездила в Новосибирск на очный кастинг, но увы, тогда не получилось. А сейчас я понимаю и осознаю «Всему своё время». Поэтому верьте, - написала Эржена.



На странице в соцсети певица отметила, что эфиры с её участие зрители увидят в апреле.



Как сообщал «Байкал-Daily», представители Бурятии участвовали во всех сезонах шоу «Новая звезда». В сезона 2021 года блистала певица



Как сообщал «Байкал-Daily», представители Бурятии участвовали во всех сезонах шоу «Новая звезда». В сезона 2021 года блистала певица Бадма-Ханда Аюшеева. Она вышла в финал, где завоевала спецприз. Смс в её поддержку тогда отправлял глава Бурятии Алексей Цыденов, призывавший последовать его примеру. Но по итогам конкурса победителем стала представительница Курской области Василина Иванова.В 2020 году Бурятию на «Новой звезде» впервые представлял не один вокалист, а дуэт. Звёзды бурятской эстрады Сэсэг Аюшеева и Тимур Болотов , которые дружат уже много лет, объединились в дуэт «Урагшаа». К сожалению, они не смогли пройти в полуфинал.