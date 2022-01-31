Преподаватель вокала представит Бурятию в шоу «Новая звезда»

В Instagram-аккаунте всероссийского шоу «Новая звезда» (6+) опубликовали промовидео 42-летней бурятской певицы Эржены Санжиевой. Она исполнила песню «Уншэн сагаан ботогон».
Здесь же написали её краткую биографию. Эржена Санжиева окончила музыкальный колледж имени Чайковского в Улан-Удэ, а также курсы эстрадного вокала при Российская академия музыки имени Гнесиных (училась у Раисы Саед-Шах). В настоящее время преподаёт вокал, выступает в стилях этно, джаз, эстрада, академический вокал, а также кроссовер. Голосовой диапазон – от Фа малой октавы до Ля и Си второй октавы.
Эржены Санжиевой - участник и лауреат многочисленных музыкальных фестивалей и конкурсов: обладатель Гран-При фестиваля «Белый месяц» в Улан-Удэ в 1997 году. 2002 году получила звание лауреата 2 степени фестиваля «Мелодии Саянских гор». 2016 год - обладатель Гран-При фестиваля «Голос-Ун» в республике Хакасия. 2016 год - лауреат 1 степени эстрадного вокального конкурса «Нота» в городе Кольцово Новосибирской области. Участник международного фестиваля The Spirit of Detch of Kipchak в 2017.
Эржена выросла с дедушкой и бабушкой, которые и увидели её талант к музыке. Росла под военные песни и с детства их исполняла, чуть позже познакомилась с индийским кино, которое вдохновило её и повлияло на увлечение музыкой. В творчестве ориентируется на следующих артистов: Димаш Кудайберген, Лара Фабиан, Эния, Урна Чахар Тугчи, Alicia Keys.
Как оказалось, она уже подавала заявку на участие в конкурсе четыре года назад, однако она не увенчалась успехом.
- В 2017 году я подавала заявку на Всероссийский телевизионный вокальный конкурс «Новая Звезда» на телеканале «Звезда». Специально для этого ездила в Новосибирск на очный кастинг, но увы, тогда не получилось. А сейчас я понимаю и осознаю «Всему своё время». Поэтому верьте, - написала Эржена.
На странице в соцсети певица отметила, что эфиры с её участие зрители увидят в апреле.
Как сообщал «Байкал-Daily», представители Бурятии участвовали во всех сезонах шоу «Новая звезда». В сезона 2021 года блистала певица Бадма-Ханда Аюшеева. Она вышла в финал, где завоевала спецприз. Смс в её поддержку тогда отправлял глава Бурятии Алексей Цыденов, призывавший последовать его примеру. Но по итогам конкурса победителем стала представительница Курской области Василина Иванова.
В 2020 году Бурятию на «Новой звезде» впервые представлял не один вокалист, а дуэт. Звёзды бурятской эстрады Сэсэг Аюшеева и Тимур Болотов, которые дружат уже много лет, объединились в дуэт «Урагшаа». К сожалению, они не смогли пройти в полуфинал.
До этого Бурятию представляла певица Дулма Сунрапова. Она также не смогла пройти в полуфинал.
Годом ранее от Бурятии был Ринчин Дашицыренов. Он тоже смог добиться высокого результата.
Участником второго сезона был Жаргал Бадмаев. Он добрался до полуфинала, при этом выиграл интернет-голосование, так что получил право на выступление в финале.
В первом сезоне «зажёг» тогда ещё никому не известный, скромный и обаятельный Саян Дашанимаев. Он легко дошёл до финала, где исполнил песню «Любимый город может спать спокойно». Однако заветный приз в миллион рублей певцу получить не удалось.