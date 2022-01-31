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Усть-Ордынский борец стал призёром турнира «Иван Ярыгин»

Усть-Ордынский борец стал призёром турнира «Иван Ярыгин»
Общество,  Фото:скриншот
До золотой медали ему не хватило одного балла

Уроженец села Улей Осинского района Усть-Ордынского Бурятского округа, бронзовый призёр первенства мира Фёдор Балтуев стал серебряным призёром турнира по вольной борьбе гран-при «Иван Ярыгин». Соревнования проходили в Красноярске с 27 по 30 января.

В финальном поединке Фёдор Балтуев с минимальным преимуществом в один балл со счётом 8:9 уступил действующему чемпиону мира, двукратному чемпиону России Абасгаджи Магомедову. Об этом сообщает группа «Борцы Бурятии».

Напомним, спортсменки Бурятии завоевали на турнире три медали.
Усть-Ордынский Бурятский округ вольная борьба спорт турнир

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