До золотой медали ему не хватило одного балла
Уроженец села Улей Осинского района Усть-Ордынского Бурятского округа, бронзовый призёр первенства мира Фёдор Балтуев стал серебряным призёром турнира по вольной борьбе гран-при «Иван Ярыгин». Соревнования проходили в Красноярске с 27 по 30 января.
В финальном поединке Фёдор Балтуев с минимальным преимуществом в один балл со счётом 8:9 уступил действующему чемпиону мира, двукратному чемпиону России Абасгаджи Магомедову. Об этом сообщает группа «Борцы Бурятии».
Напомним, спортсменки Бурятии завоевали на турнире три медали.
Усть-Ордынский борец стал призёром турнира «Иван Ярыгин»
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