Он появился в Усольском районе у села Мальта
Верстовой столб станет напоминанием о богатой истории Усольского района Иркутской области. Работы провела команда проекта «Сибирский туристический тракт». На столбе размещена табличка с QR-кодом, отсканировав который, можно попасть в мобильное приложение проекта и узнать информацию о посещаемых местах и событиях. Таким образом, верстовой столб стал частью интерактивной карты «Сибирского туристического тракта».
Напомним, что в XIX веке путь измеряли верстами, такие столбы стояли на протяжении всего Сибирского тракта. Верстовые столбы уже установлены на центральной площади, на пирсе Байкальска, а теперь и в Усольском районе. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области. Ещё один находится на туристическом маршруте, ведущем к пику Черского.
В Иркутской области установили ещё один верстовой столб с QR-кодом
Общество, Фото:
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