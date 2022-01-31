Лама напомнил буддистам, какие подношения должны стоять перед алтарём

Ограничений в подношениях не бывает, но есть важные моменты
Бадма-лама, настоятель Агинского дацана рассказал, что должно стоять перед гунгарба - священным буддийским алтарём. Его слова приводятся на официальном портале Агинского округа.
- Для подношений используют девять или семь чаш. Они содержат подношения Буддам и Бодхисаттвам, а потому должны быть изготовлены из благородного материала – фарфоровые, серебряные, латунные, медные. Чаши расставляют по прямой линии. Первая чаша, если смотреть слева направо, наполнена водой для омовения лица, вторая – для омовения ног, в третьей чаше – вода для питья, в четвертой – для омовения тела. Но здесь можно обойтись без первых двух, так как есть чаша для омовения тела. Далее в пятую чашу мы помещаем цветок в зерне или рисе. В шестой размещаем благовонные палочки, в седьмой – лампадку (зула), в восьмой должна быть благоухающая вода. А в девятой – еда, сладости, фрукты. Не существует ограничений для подношений, в целом мы можем поднести любой приятный объект, особенно предметы, приятные для пяти чувств: формы, звука, запаха, вкуса и прикосновения. Каждое утро чашечки с водой должны наполняться свежей водой, а вчерашнюю, которая по сути стала освященной, можно вылить в умывальник и умыться всей семьей, - горорит Бадма-лама Цыбиков.
Также он отметил, что изображение Будды должно быть обязательно освящено в дацане. А священный текст и изображение Далай-ламы или Хамбо-ламы Итигэлова – не обязательно.
Празднование Сагаалгана в этом году выпало на 2 февраля. В Бурятии этот день официально объявлен выходным. Ранее настоятель Курумканского дацана Еши Намжил лама (Олег Намжилов) рассказал, как правильно провести последний день года по лунному календарю - бутуу удэр.
В связи с рекордным ростом заболеваемости коронавирусом Роспотребнадзор просит жителей максимально ограничить посещение родственников и приём гостей дома, а также воздержаться от посещения дацанов.
Обряд Дугжууба, который традиционно посещает большое число верующих, также постараются провести с минимально возможным количеством людей. Так, мэрия Улан-Удэ не будет оборудовать дополнительные места для парковки автомобилей возле ритуальных костров, как в прежние годы.
Лама напомнил буддистам, какие подношения должны стоять перед алтарём
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Еши Нянюевич Цыбиков создал хирургическую школу Бурятии
Более 1,5 тысяч жителей заразились за сутки
Входящие звонки пациентов будут обрабатывать быстрее
В видеообращениях медики призывают каждого жителя республики поддержать их в борьбе с вирусом
Ограничений в подношениях не бывает, но есть важные моменты
Мужчина безуспешно пытался обжаловать приговор
Местами по региону небольшой снег
На выставке представлены более 60 графических работ, макеты книг, офортные доски
Машина была обнаружена перевёрнутой
Предварительно определён очаг возгорания
Они завернули труп в ковёр и вынесли на улицу
Женщину оштрафовали за ложный донос
Раньше фасад ведомства на улице Гагарина в Улан-Удэ украшало декоративное панно
Пожар произошёл утром
На территории сельского поселения введён режим ЧС