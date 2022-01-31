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Лама напомнил буддистам, какие подношения должны стоять перед алтарём

Лама напомнил буддистам, какие подношения должны стоять перед алтарём
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Ограничений в подношениях не бывает, но есть важные моменты

Бадма-лама, настоятель Агинского дацана рассказал, что должно стоять перед гунгарба - священным буддийским алтарём. Его слова приводятся на официальном портале Агинского округа.

- Для подношений используют девять или семь чаш. Они содержат подношения Буддам и Бодхисаттвам, а потому должны быть изготовлены из благородного материала – фарфоровые, серебряные, латунные, медные. Чаши расставляют по прямой линии. Первая чаша, если смотреть слева направо, наполнена водой для омовения лица, вторая – для омовения ног, в третьей чаше – вода для питья, в четвертой – для омовения тела. Но здесь можно обойтись без первых двух, так как есть чаша для омовения тела. Далее в пятую чашу мы помещаем цветок в зерне или рисе. В шестой размещаем благовонные палочки, в седьмой – лампадку (зула), в восьмой должна быть благоухающая вода. А в девятой – еда, сладости, фрукты. Не существует ограничений для подношений, в целом мы можем поднести любой приятный объект, особенно предметы, приятные для пяти чувств: формы, звука, запаха, вкуса и прикосновения. Каждое утро чашечки с водой должны наполняться свежей водой, а вчерашнюю, которая по сути стала освященной, можно вылить в умывальник и умыться всей семьей, - горорит Бадма-лама Цыбиков.

Также он отметил, что изображение Будды должно быть обязательно освящено в дацане. А священный текст и изображение Далай-ламы или Хамбо-ламы Итигэлова – не обязательно.

Празднование Сагаалгана в этом году выпало на 2 февраля. В Бурятии этот день официально объявлен выходным. Ранее настоятель Курумканского дацана Еши Намжил лама (Олег Намжилов) рассказал, как правильно провести последний день года по лунному календарю - бутуу удэр.

В связи с рекордным ростом заболеваемости коронавирусом Роспотребнадзор просит жителей максимально ограничить посещение родственников и приём гостей дома, а также воздержаться от посещения дацанов.

Обряд Дугжууба, который традиционно посещает большое число верующих, также постараются провести с минимально возможным количеством людей. Так, мэрия Улан-Удэ не будет оборудовать дополнительные места для парковки автомобилей возле ритуальных костров, как в прежние годы. 
буддизм

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