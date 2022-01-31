В Агинском округе до 1 марта введены новые ограничения

Приостановлено проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях и на открытом воздухе
В Забайкальском крае подписано постановление о дополнительных ограничениях на территории Агинского Бурятского округа по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
- На территории Агинского округа третью неделю фиксируется стремительный рост инфицирования COVID-19. За четыре дня этой недели выявлено 920 случаев заболевания, только за один день заболело 328 человек, из них детей 172, что многократно превышает уровень заболевания всего Забайкальского края. Поэтому, прошу всех жителей округа, ответственно относиться к действующим ограничениям, – рассказал заместитель председателя правительства Забайкальского края, руководитель администрации Агинского Бурятского округа Буянто Батомункуев.
Так, согласно постановлению, начиная с 29 января по 1 марта, в Агинском округе приостановили проведение массовых культурно-спортивных, развлекательных, праздничных мероприятий в закрытых помещениях и на открытом воздухе. А также отменили деловые мероприятия, за исключением дистанционного формата.
До 1 марта ограничили проведение банкетов, фуршетов, свадеб, корпоративов и иных подобных мероприятий в объектах общественного питания. Кафе и рестораны будут работать до 21 часов, за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов.
Услуги дополнительного образования независимо от организационно-правовой формы переводятся в онлайн-формат. Также, согласно постановлению, до 1 марта ограничивается посещение детьми до 18 лет открытых и закрытых спортивных сооружений, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-центров, музеев, зоопарков, учреждений культуры, аттракционов, кинотеатров, театров и концертных организаций, культурно-досуговых организаций, цирков, компьютерных клубов, детских развлекательных центров, детских игровых комнат, детских игровых зон, батутных центров и иных подобных объектов.
Постановление за №6 от подписано губернатором Забайкальского края 28 января 2022 года. Дополнительные ограничительные меры по муниципалитетам Агинского округа рекомендованы главным санитарным врачом региона в целях профилактики коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба администрации округа.
В Агинском округе до 1 марта введены новые ограничения
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Меры приняты в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в республике
Приостановлено проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях и на открытом воздухе
До золотой медали ему не хватило одного балла
Мероприятие проведут в начале весны
Краснокнижных горных козлов редко удаётся заснять
В ФСК уже организовали пространство для разделения потоков посетителей
Фильм зрители увидят уже совсем скоро
Жителям Бурятии объяснили, как не пропустить важный ритуал в Сагаалган
Андрей Боголов тренируется у известного тренера Саяна Жамбалова
Объёмы исследований на COVID-19 увеличились в 4-5 раз
Первенство завершилось в Екатеринбурге
Главный врач инфекционной больницы дала разъяснения по этому поводу
Более 1,5 тысяч жителей заразились за сутки
Представительницы Бурятии взяли три медали всех достоинств
В турнире участвовали более 200 спортсменов