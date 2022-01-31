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В Агинском округе до 1 марта введены новые ограничения

В Агинском округе до 1 марта введены новые ограничения
Общество,  Фото:pixabay.com
Приостановлено проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях и на открытом воздухе

В Забайкальском крае подписано постановление о дополнительных ограничениях на территории Агинского Бурятского округа по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

- На территории Агинского округа третью неделю фиксируется стремительный рост инфицирования COVID-19. За четыре дня этой недели выявлено 920 случаев заболевания, только за один день заболело 328 человек, из них детей 172, что многократно превышает уровень заболевания всего Забайкальского края. Поэтому, прошу всех жителей округа, ответственно относиться к действующим ограничениям, – рассказал заместитель председателя правительства Забайкальского края, руководитель администрации Агинского Бурятского округа Буянто Батомункуев.

Так, согласно постановлению, начиная с 29 января по 1 марта, в Агинском округе приостановили проведение массовых культурно-спортивных, развлекательных, праздничных мероприятий в закрытых помещениях и на открытом воздухе. А также отменили деловые мероприятия, за исключением дистанционного формата.

До 1 марта ограничили проведение банкетов, фуршетов, свадеб, корпоративов и иных подобных мероприятий в объектах общественного питания. Кафе и рестораны будут работать до 21 часов, за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов.

Услуги дополнительного образования независимо от организационно-правовой формы переводятся в онлайн-формат. Также, согласно постановлению, до 1 марта ограничивается посещение детьми до 18 лет открытых и закрытых спортивных сооружений, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-центров, музеев, зоопарков, учреждений культуры, аттракционов, кинотеатров, театров и концертных организаций, культурно-досуговых организаций, цирков, компьютерных клубов, детских развлекательных центров, детских игровых комнат, детских игровых зон, батутных центров и иных подобных объектов.

Постановление за №6 от подписано губернатором Забайкальского края 28 января 2022 года. Дополнительные ограничительные меры по муниципалитетам Агинского округа рекомендованы главным санитарным врачом региона в целях профилактики коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба администрации округа.
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