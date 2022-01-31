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Состоящего на учёте в наркодиспансере улан-удэнца лишили водительских прав

Состоящего на учёте в наркодиспансере улан-удэнца лишили водительских прав
Общество,  Фото:pexels.com
Мужчина безуспешно пытался обжаловать приговор

43-летнего жителя Улан-Удэ лишили водительских прав до устранения медицинских противопоказаний к управлению транспортом.

В суд обратился прокурор Советского района. В судебном заседании установлено, что у мужчины водительские права действительны до 30 ноября 2023 года. Вместе с тем с 2021 года он состоит на учёте в Республиканском наркологическом диспансере в связи с пагубным употреблением наркотических средств. Сведений о том, что мужчина имеет стойкую ремиссию указанного заболевания нет, доказательств выздоровления и снятия с учёта им не представлено.

Не согласившись с решением суда, мужчина обратился с апелляционной жалобой в Верховный суд Бурятии.

Апелляционным определением Верховного суда республики решение суда оставлено без изменения, жалоба ответчика – без удовлетворения.

- Суды согласились с доводами прокурора о том, что управление транспортными средствами лицами, имеющими медицинские противопоказания к указанному виду деятельности, ставит под угрозу жизнь и здоровье других участников дорожного движения и не отвечает основным принципам обеспечения безопасности дорожного движения.
прокуратура

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