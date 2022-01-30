В Бурятии следователи начали проверку по факту смертельного пожара

Предварительно определён очаг возгорания
30 января утром произошло возгорание деревянного жилого дома в селе Каленово. Как сообщал «Байкал-Daily», в ходе тушения пожара огнеборцами внутри горящего помещения были обнаружены погибшие – женщина и 2 мужчин.
По данному факту проводится доследственная проверка.
По предварительным данным, в сгоревшем доме проживала пожилая женщина со своим взрослым сыном. 29 января вечером к ним в гости пришёл знакомый из соседнего села, вместе с которым они стали распивать спиртные напитки. После застолья, затопив печь, люди легли спать. Следующим утром сосед увидел в их окнах и под крышей дома дым, вызвал пожарных, после чего попытался открыть дверь, которая оказалась заперта изнутри. Затем мужчина попробовал попасть в жилище через окна, но огонь быстро распространился по дому и отрезал путь.
- В ходе осмотра места происшествия предварительно определён очаг возгорания, который располагался на печи, где жильцами были оставлены какие-то вещи, воспламенившиеся от нагрева или прямого попадания огня. Затем огонь перекинулся на деревянные конструкции дома. Вблизи печи выгорели перегородка, стена и потолок. Со слов соседей, женщина с сыном незадолго до происшествия собирались заняться ремонтом печи, находившейся в аварийном состоянии, для чего купили необходимые материалы, но так и не приступили к работам, - отметили в СУ СК России по Бурятии.
В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение.
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