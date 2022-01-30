Забайкалка угнала внедорожник у собутыльника

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Машина была обнаружена перевёрнутой



Потерпевший распивал с незнакомой женщиной и лишился внедорожника.



В полицию в Чернышевске поступило сообщение об угоне машины «Ниссан Х-Трейл». Оказалось, потерпевший распивал спиртное с незнакомой женщиной во дворе одного из дворов посёлка. В какой-то момент он понял, что женщины рядом нет. Не оказалось и его иномарки.



Позже машина была обнаружена на территории Шилкинского района перевёрнутой. Автоинспекторы предположили, что водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание.



По факту угона возбуждено уголовное дело.



Установили личность подозреваемой. Злоумышленницей оказалась ранее неоднократно судимая, в том числе за угон, 27-летняя жительница Чернышевска. Подозреваемая отсутствовала по месту своего жительства и была объявлена в розыск.



В результате женщина обнаружена на чабанской стоянке в Забайкальском районе. Она доставлена в отдел полиции, от неё получены признательные показания.



Проводится расследование, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

