Забайкалка угнала внедорожник у собутыльника

Машина была обнаружена перевёрнутой
Потерпевший распивал с незнакомой женщиной и лишился внедорожника.
В полицию в Чернышевске поступило сообщение об угоне машины «Ниссан Х-Трейл». Оказалось, потерпевший распивал спиртное с незнакомой женщиной во дворе одного из дворов посёлка. В какой-то момент он понял, что женщины рядом нет. Не оказалось и его иномарки.
Позже машина была обнаружена на территории Шилкинского района перевёрнутой. Автоинспекторы предположили, что водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание.
По факту угона возбуждено уголовное дело.
Установили личность подозреваемой. Злоумышленницей оказалась ранее неоднократно судимая, в том числе за угон, 27-летняя жительница Чернышевска. Подозреваемая отсутствовала по месту своего жительства и была объявлена в розыск.
В результате женщина обнаружена на чабанской стоянке в Забайкальском районе. Она доставлена в отдел полиции, от неё получены признательные показания.
Проводится расследование, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
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Общество, Фото:
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