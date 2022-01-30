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Три человека погибли при пожаре в Бурятии

Три человека погибли при пожаре в Бурятии
Общество,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Пожар произошёл утром

В селе Каленово Иволгинского района, где сегодня утром произошёл пожар в частном жилом доме, работает следственно-оперативная группа.

- Сообщение о возгорании поступило в 07.56 (мест). На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны горели дом и веранда, произошло частичное обрушение кровли. В ходе тушения пожара огнеборцами внутри горящего помещения были обнаружены погибшие – женщина и 2 мужчин, - сообщают в республиканском агентстве ГО и ЧС.

В течение часа личный состав пожарной части № 24 6-го Иволгинского отряда ГПС Бурятии ликвидировал пожар на площади 40 квадратных метров. На ликвидацию привлекались 5 человек, 2 единицы техники.

В агентстве отметили, что причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.





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