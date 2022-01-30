Жительница Бурятии солгала полицейским, что муж избил её

Женщину оштрафовали за ложный донос



В сентябре 2021 года во время застолья жительница Бурятии, поссорившись с мужем, ушла из дома. Женщина решила отомстить супругу: сообщила полицейским ложные сведения, что муж избил её, а также угрожал убийством ей и её малолетнему ребенку.



На суде жительница республики с предъявленным обвинением согласилась, вину признала. За ложный донос она осуждена по ч. 1 ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос». Ей назначено наказание – штраф в 5 000 рублей.



Приговор суда в законную силу не вступил, сообщили в Мухоршибирском районном суде.



