Женщину оштрафовали за ложный донос
В сентябре 2021 года во время застолья жительница Бурятии, поссорившись с мужем, ушла из дома. Женщина решила отомстить супругу: сообщила полицейским ложные сведения, что муж избил её, а также угрожал убийством ей и её малолетнему ребенку.
На суде жительница республики с предъявленным обвинением согласилась, вину признала. За ложный донос она осуждена по ч. 1 ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос». Ей назначено наказание – штраф в 5 000 рублей.
Приговор суда в законную силу не вступил, сообщили в Мухоршибирском районном суде.
Жительница Бурятии солгала полицейским, что муж избил её
Общество, Фото:
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Женщину оштрафовали за ложный донос
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