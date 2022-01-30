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По 4 года получили двое иркутян, избивших до смерти знакомого

По 4 года получили двое иркутян, избивших до смерти знакомого
Общество,  Фото:pixabay.com
Они завернули труп в ковёр и вынесли на улицу

В Иркутске суд вынес приговор двум мужчинам 34 и 37 лет. Они признаны виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть человека.

Ночью 3 июля прошлого года на улице возле одного из домов на проспекте Маршала Жукова было найдено тело мужчины с признаками насильственной смерти. По горячим следам установили личности подозреваемых. Ими оказались местные жители, проживавшие в этом районе.

- Следователям СКР они пояснили, что на почве ревности избили знакомого, а когда увидели, что мужчина скончался, завернули его в ковёр и вынесли из квартиры на улицу, - сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.

28 января Октябрьским районным судом Иркутска подсудимые признаны виновными. Каждому назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.


уголовное дело суд

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