По 4 года получили двое иркутян, избивших до смерти знакомого

Они завернули труп в ковёр и вынесли на улицу



В Иркутске суд вынес приговор двум мужчинам 34 и 37 лет. Они признаны виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть человека.



Ночью 3 июля прошлого года на улице возле одного из домов на проспекте Маршала Жукова было найдено тело мужчины с признаками насильственной смерти. По горячим следам установили личности подозреваемых. Ими оказались местные жители, проживавшие в этом районе.



- Следователям СКР они пояснили, что на почве ревности избили знакомого, а когда увидели, что мужчина скончался, завернули его в ковёр и вынесли из квартиры на улицу, - сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.



28 января Октябрьским районным судом Иркутска подсудимые признаны виновными. Каждому назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.





