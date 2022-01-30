Бурятская спортсменка завоевала бронзу турнира «Иван Ярыгин»





Ежегодный масштабный турнир по вольной борьбе Гран-при «Иван Ярыгин» собрал сильнейших борцов со всей страны. Турнир проходит в Красноярске с 27 по 30 января. Будет разыграно 10 комплектов наград среди свыше 250 спортсменов из десяти стран мира.



В этом году Бурятию на турнире представят 19 борцов.





