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Бурятская спортсменка завоевала бронзу турнира «Иван Ярыгин»

Бурятская спортсменка завоевала бронзу турнира «Иван Ярыгин»
Общество,  Фото:скриншот
Вероника Чумикова одержала победу над соотечественницей Кристиной Михневой со счетом 11:1

В бронзовом финале международного турнира по вольной борьбе гран-при «Иван Ярыгин» (0+) спортсменка из Бурятии Вероника Чумикова одержала победу над соотечественницей Кристиной Михневой со счетом 11:1 в весовой категории до 57 кг. Об этом сообщили в минспорта республики.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее Ирина Ологонова стала победительницей международного турнира по вольной борьбе гран-при «Иван Ярыгин».

Другая спортсменка из Бурятии Жаргалма Цыремпилова стала серебряным призёром международного турнира. 

Ежегодный масштабный турнир по вольной борьбе Гран-при «Иван Ярыгин» собрал сильнейших борцов со всей страны. Турнир проходит в Красноярске с 27 по 30 января. Будет разыграно 10 комплектов наград среди свыше 250 спортсменов из десяти стран мира.

В этом году Бурятию на турнире представят 19 борцов.


спорт турнир вольная борьба

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