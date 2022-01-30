Бурятская спортсменка завоевала бронзу турнира «Иван Ярыгин»

Вероника Чумикова одержала победу над соотечественницей Кристиной Михневой со счетом 11:1
В бронзовом финале международного турнира по вольной борьбе гран-при «Иван Ярыгин» (0+) спортсменка из Бурятии Вероника Чумикова одержала победу над соотечественницей Кристиной Михневой со счетом 11:1 в весовой категории до 57 кг. Об этом сообщили в минспорта республики.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее Ирина Ологонова стала победительницей
международного турнира по вольной борьбе гран-при «Иван Ярыгин».
Другая спортсменка из Бурятии Жаргалма Цыремпилова стала серебряным призёром международного турнира.
Ежегодный масштабный турнир по вольной борьбе Гран-при «Иван Ярыгин» собрал сильнейших борцов со всей страны. Турнир проходит в Красноярске с 27 по 30 января. Будет разыграно 10 комплектов наград среди свыше 250 спортсменов из десяти стран мира.
В этом году Бурятию на турнире представят 19 борцов.
Вероника Чумикова одержала победу над соотечественницей Кристиной Михневой со счетом 11:1
Ярмарка работает два дня – 29 и 30 января
Суд пришёл к выводу, что они могут скрыться либо уничтожить необнаруженные доказательства
В республике слабый ветер
Соревнования собрали более 200 спортсменов
В основу «Народной программы» вошли 3198 предложений
Работы принимаются с 1 по 10 февраля
По итогам проверок военнослужащие уложились в предъявляемые нормативы
Для этого нужно нарядиться в национальный костюм
Звонки от нетрезвых людей тормозят работу «горячей линии»
За несколько дней авторы спонтанной идеи набрали более тысячи подписчиков
Ситуация с перевозкой бездомных собак из Якутии в столицу Бурятии накаляется
Добровольцам обеспечат обед и средства индивидуальной защиты
Продолжаем серию фотозаметок от Сергея Тарасенко. Он прогулялся по городу и поделился своими наблюдениями
В этом году мероприятие приурочено к юбилею писателя Валентина Распутина