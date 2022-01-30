 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 января

29 января

28 января

Популярное

В Улан-Удэ проходит ярмарка «Белый месяц»

В Улан-Удэ проходит ярмарка «Белый месяц»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Ярмарка работает два дня – 29 и 30 января

Ежегодная традиционная сельскохозяйственная ярмарка «Белый месяц-2022» проходит в Улан-Удэ. Об этом сообщили в минсельхозпроде Бурятии. 

Здесь вы сможете приобрести все необходимое для праздничного стола:

- мясо в разрубе;

- мясные бурятские деликатесы;

- замороженные полуфабрикаты;

- молочную продукцию;

- выпечку: боовы, торты и пирожные;

- традиционные бурятские сладости: урмэ, холисо и другое;

- рыбные полуфабрикаты.

Ярмарка проводится два дня - 29 и 30 января, часы работы: с 9.00 до 18.00, ТК «Центральный рынок». Мероприятие проводится не в помещении рынка, а на уличной площадке рядом с ним.

Ярмарка проходит с учётом всех противоэпидемических мер.

- На ярмарку допускались только сельхозорганизации, имеющие свои убойные пункты. Никаких личных подворий и перекупщиков. Цены варьировались от 280 до 350 рублей. Ярмарка, собрав производства из многих районов республики, показала наш продовольственный потенциал. У большинства предприятий продукцию раскупили за считанные часы, - отметил вчера первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия республики Булат Цыренжапов.

Возрастное ограничение 0+
ярмарка сельское хозяйство Сагаалган

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии по-прежнему морозно
В Бурятии по-прежнему морозно
Общество, 30.01.2022
В республике слабый ветер 
В Улан-Удэ прошёл чемпионат ДФО по ушу
В Улан-Удэ прошёл чемпионат ДФО по ушу
Общество, 29.01.2022
Соревнования собрали более 200 спортсменов 
Глава Бурятии проконтролировал ход реализации «Народной программы»
Глава Бурятии проконтролировал ход реализации «Народной программы»
Общество, 29.01.2022
В основу «Народной программы» вошли 3198 предложений
Военные Бурятии и Забайкалья провели тренировки по антитеррору
Военные Бурятии и Забайкалья провели тренировки по антитеррору
Общество, 29.01.2022
По итогам проверок военнослужащие уложились в предъявляемые нормативы
В улан-удэнский музей можно будет пройти бесплатно
В улан-удэнский музей можно будет пройти бесплатно
Общество, 29.01.2022
Для этого нужно нарядиться в национальный костюм
Жителей Бурятии попросили не звонить в call-центр пьяными
Жителей Бурятии попросили не звонить в call-центр пьяными
Общество, 29.01.2022
Звонки от нетрезвых людей тормозят работу «горячей линии» 
Комики Бурятии создали телеграм-канал, где общаются «кружочками»
Комики Бурятии создали телеграм-канал, где общаются «кружочками»
Общество, 29.01.2022
За несколько дней авторы спонтанной идеи набрали более тысячи подписчиков
Зоозащитников возмутил отказ властей пустить собак из Якутии в Улан-Удэ
Зоозащитников возмутил отказ властей пустить собак из Якутии в Улан-Удэ
Общество, 29.01.2022
Ситуация с перевозкой бездомных собак из Якутии в столицу Бурятии накаляется
Жителей Бурятии приглашают стать волонтёрами
Жителей Бурятии приглашают стать волонтёрами
Общество, 29.01.2022
Добровольцам обеспечат обед и средства индивидуальной защиты
Прогулки по Улан-Удэ. Январь 2022
Прогулки по Улан-Удэ. Январь 2022
Общество, 29.01.2022
Продолжаем серию фотозаметок от Сергея Тарасенко. Он прогулялся по городу и поделился своими наблюдениями 
Заявки на Байкальский кинофестиваль начнут принимать в феврале
Заявки на Байкальский кинофестиваль начнут принимать в феврале
Общество, 29.01.2022
В этом году мероприятие приурочено к юбилею писателя Валентина Распутина
Очередной COVID-рекорд: в Бурятии выявили 1407 новых заболевших
Очередной COVID-рекорд: в Бурятии выявили 1407 новых заболевших
Общество, 29.01.2022
Общее число случаев заражения превысило отметку в 85 тысяч
В Бурятии стартует турпроект «Сказочный Сагаалган»
В Бурятии стартует турпроект «Сказочный Сагаалган»
Общество, 29.01.2022
Мероприятия в этом году пройдут в формате выездных экскурсий по районам республики
hh.ru: 34% дальневосточников тратят на лекарства и витамины десятую часть зарплаты
hh.ru: 34% дальневосточников тратят на лекарства и витамины десятую часть зарплаты
Общество, 29.01.2022
Больше половины опрошенных сообщили о снижении доходов на фоне пандемии 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^