Ярмарка работает два дня – 29 и 30 января
Ежегодная традиционная сельскохозяйственная ярмарка «Белый месяц-2022» проходит в Улан-Удэ. Об этом сообщили в минсельхозпроде Бурятии.
Здесь вы сможете приобрести все необходимое для праздничного стола:
- мясо в разрубе;
- мясные бурятские деликатесы;
- замороженные полуфабрикаты;
- молочную продукцию;
- выпечку: боовы, торты и пирожные;
- традиционные бурятские сладости: урмэ, холисо и другое;
- рыбные полуфабрикаты.
Ярмарка проводится два дня - 29 и 30 января, часы работы: с 9.00 до 18.00, ТК «Центральный рынок». Мероприятие проводится не в помещении рынка, а на уличной площадке рядом с ним.
Ярмарка проходит с учётом всех противоэпидемических мер.
- На ярмарку допускались только сельхозорганизации, имеющие свои убойные пункты. Никаких личных подворий и перекупщиков. Цены варьировались от 280 до 350 рублей. Ярмарка, собрав производства из многих районов республики, показала наш продовольственный потенциал. У большинства предприятий продукцию раскупили за считанные часы, - отметил вчера первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия республики Булат Цыренжапов.
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В Улан-Удэ проходит ярмарка «Белый месяц»
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