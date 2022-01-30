В Улан-Удэ проходит ярмарка «Белый месяц»

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Ярмарка работает два дня – 29 и 30 января



Ежегодная традиционная сельскохозяйственная ярмарка «Белый месяц-2022» проходит в Улан-Удэ. Об этом сообщили в минсельхозпроде Бурятии.



Здесь вы сможете приобрести все необходимое для праздничного стола:



- мясо в разрубе;



- мясные бурятские деликатесы;



- замороженные полуфабрикаты;



- молочную продукцию;



- выпечку: боовы, торты и пирожные;



- традиционные бурятские сладости: урмэ, холисо и другое;



- рыбные полуфабрикаты.



Ярмарка проводится два дня - 29 и 30 января, часы работы: с 9.00 до 18.00, ТК «Центральный рынок». Мероприятие проводится не в помещении рынка, а на уличной площадке рядом с ним.



Ярмарка проходит с учётом всех противоэпидемических мер.



- На ярмарку допускались только сельхозорганизации, имеющие свои убойные пункты. Никаких личных подворий и перекупщиков. Цены варьировались от 280 до 350 рублей. Ярмарка, собрав производства из многих районов республики, показала наш продовольственный потенциал. У большинства предприятий продукцию раскупили за считанные часы, - отметил вчера первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия республики Булат Цыренжапов.



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