В Улан-Удэ прошёл чемпионат ДФО по ушу

Соревнования собрали более 200 спортсменов



В Улан-Удэ прошли чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по ушу. В соревнованиях участвовали спортсмены из пяти регионов ДФО: Амурской области, Забайкальского, Приморского края, Бурятии и Якутии.



Своё мастерство показали ушуисты всех возрастов - от самых юных до победителей и призёров России, Европы и мира. Всего от пяти команд на соревнованиях был представлен 221 участник, сообщили в пресс-службе мэрии.



Сборная Бурятии самая многочисленная – 65 человек. В соревнованиях участвовали чемпионы России, Европы и мира.



Чемпионат и первенство ДФО по ушу завершились 29 января. За три дня разыграли более 100 комплектов наград, сообщили в Российском союзе боевых искусств.

