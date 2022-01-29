Соревнования собрали более 200 спортсменов
В Улан-Удэ прошли чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по ушу. В соревнованиях участвовали спортсмены из пяти регионов ДФО: Амурской области, Забайкальского, Приморского края, Бурятии и Якутии.
Своё мастерство показали ушуисты всех возрастов - от самых юных до победителей и призёров России, Европы и мира. Всего от пяти команд на соревнованиях был представлен 221 участник, сообщили в пресс-службе мэрии.
Сборная Бурятии самая многочисленная – 65 человек. В соревнованиях участвовали чемпионы России, Европы и мира.
Чемпионат и первенство ДФО по ушу завершились 29 января. За три дня разыграли более 100 комплектов наград, сообщили в Российском союзе боевых искусств.
В Улан-Удэ прошёл чемпионат ДФО по ушу
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