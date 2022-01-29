В основу «Народной программы» вошли 3198 предложений
В пятницу, 28 января глава Бурятии Алексей Цыденов провёл совещание по вопросам реализации «Народной программы». Главы районов и профильные министерства отчитались о ходе реализации наказов избирателей, вошедших в Народную программу.
Как сообщила министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова, всего в основу «Народной программы» вошли 3198 предложений от жителей республики. 659 предложений уже получили подтверждение финансирования. Ещё по 2539 предложениям требуется определение источников финансирования.
Наибольшее количество наказов направлено в минтранс, минобразования, минздрав Бурятии. В полномочиях органов местного самоуправления остаётся - 44,9% наказов. В основном это – ремонт дорог, строительство и реконструкция объектов образования и здравоохранения, благоустройство общественных пространств.
Руководители министерств доложили главе республики о том, какая работа проведена по реализации пунктов «Народной программы». Алексей Цыденов заметил, что не все районы и министерства активно прорабатывают вопрос по включению мероприятий, вошедших в «Народную программу».
- Нам необходимо знать точно перечень задач, поскольку есть наказы, которые не требуют финансового обеспечения, а есть требующие финансирования и нам необходимо оперативно определиться с его источниками. В связи с этим, поручение профильным министерствам, муниципальным и районным властям - устранить эту недоработку в течение двух недель, - отметил глава республики.
В мероприятии приняли участие депутаты Народного Хурала, которые также являются соисполнителями программы. Муниципальным образованиям совместно с депутатами Народного Хурала рекомендовано исполнение мероприятий «Народной программы» за счёт субсидии на развитие общественной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Глава Бурятии проконтролировал ход реализации «Народной программы»
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