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Комики Бурятии создали телеграм-канал, где общаются «кружочками»

Комики Бурятии создали телеграм-канал, где общаются «кружочками»
Общество, 
За несколько дней авторы спонтанной идеи набрали более тысячи подписчиков

Несколько дней назад известные комики Бурятии начали рекламировать свой телеграм-канал «КаламБурятия» (18+). В нём резиденты «Чива» и другие известные комики почти круглосуточно общаются между собой на любые темы с помощью видеоответов – «кружочков».

Вячеслав Николаев, резидент «Чива» и один из создателей канала, рассказал «Байкал-Daily», что эта идея была совершенно спонтанной.

- Известные комики России недавно создали телеграмм канал «Круги на полях», где они просто общаются и показывают свою жизнь, за этим интересно наблюдать. Мы сидели с Серёгой Казазаевым и решили тоже создать канал просто для себя, где было бы три-пять человек, чисто наша компания. Затем решили проверить, будет ли интересно людям наблюдать за нами, рассказали о канале в сторис и пошло-поехало, - поделился Вячеслав.

Ребята стараются обсуждать темы, которые связаны с Бурятией и «в целом всё, что происходит во вселенной».

- Никаких целей пока нет, мы просто общаемся, веселим друг друга, так как все знакомы между с собой. Ну и, по отзывам наших друзей, людям вроде бы нравится следить за каналом, - говорит комик.

«КаламБурятия» накануне имел уже больше 600 подписчиков, сегодня их уже 1200.

- Я не думал, что наберётся такое большое количество людей. Мы никого не заставляем, не удерживаем, прекрасно понимаю, что всем нравиться невозможно, - говорит Вячеслав Николаев.

По словам других участников этого импровизированного «мини-проекта», они тоже не ожидали резкого роста подписок. Когда мы разговаривали с Антоном Лушниковым, шоуменом и ведущим утреннего шоу на радио «мСм», он даже не знал, что их количество так увеличилось.

- Подписки растут? 600 с лишним? Жесть. Ну да, за день человек 400 подписались, а мы там такие: «О, я кушать готовлю», «В ванной лежу». Видимо, людям правда интересно смотреть. Просмотры, отзывы люди отправляют, - говорит шоумен.

В телеграм-канале, помимо Вячеслава и Антона, общаются такие люди, как Татьяна Нежельская, Сергей Шайхутдинов, Сергей Казазаев, Александр Найданов, Марк Николаев, Виктория Дашиева, Татьяна Шелковникова, Михаил Богатых и Егор Гула. Возможно, со временем туда добавят кого-то ещё.

- Конечно, нам хотелось бы большую аудиторию, даже если наберём 1000 людей – это будет классно, - говорит Вячеслав Николаев. - Мы не хотим там делать никакой рекламы, её и так много везде. Зарабатывать с этого канала даже и не думали. Мы не считаем себя суперзвёздами и т.д., мы просто компания друзей, которая может весело и, думаю, интересно общаться.

Кстати, название канала тоже придумано спонтанно и с неким юмором. Имя «КаламБурятия» придумали по типу старой украинской развлекательной передачи «Каламбур».
юмористы

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