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hh.ru: 34% дальневосточников тратят на лекарства и витамины десятую часть зарплаты

hh.ru: 34% дальневосточников тратят на лекарства и витамины десятую часть зарплаты
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Больше половины опрошенных сообщили о снижении доходов на фоне пандемии

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос среди соискателей Дальнего Востока, чтобы выяснить, как изменились их доходы из-за пандемии и локдаунов и сколько процентов от зарплаты обычно приходится тратить на медикаменты и лечение.

60% опрошенных дальневосточников сообщили, что их доходы сократились на фоне пандемии и ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции. Чаще всего о снижении говорили респонденты в возрасте 45-54 лет (73% из них выбрали этот вариант) и старше 55 лет (71%), реже всего – в возрасте 18-24 лет (56%). Падение доходов из-за пандемии стало наиболее ощутимым для представителей туристическо-ресторанного бизнеса (75%), высшего менеджмента, работников транспорта и представителей научно-образовательной сферы (по 74%). Меньше всего тех, чьи доходы снизились, среди ИТ-специалистов (42%).

28% жителей дальневосточных регионов тратят на лекарства, витамины и бады до 10% от своей заработной платы (таких респондентов оказалось больше всего в стране). Для каждого третьего (34%) эти расходы составляют 10-25% от зарплаты. Ещё 19% расходуют на эти цели более четверти своих доходов. Ещё 19% признались, что обычно вообще не тратятся на медикаменты и добавки.

На медицину и врачей 34% жителей Дальнего Востока обычно тратят до 10% своей заработной платы, 28% - от 10% до четверти, 9% - от 25% и больше. 28% респондентов заявили, что не тратят на это деньги. Интересно, что самой высокой долей расходов на медицинское обслуживание отличились молодые соискатели: 13% опрошенных в возрасте 18-24 года обычно тратят на эти цели от четверти своих доходов. При этом среди соискателей старше 45 лет таких только 7%.
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