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На Улан-Удэнской ТЭЦ-1 отремонтировали турбоагрегат № 6

На Улан-Удэнской ТЭЦ-1 отремонтировали турбоагрегат № 6
Общество,  Фото:mintrans_03
Ремонт завершили предыдущей ночью

На Улан-Удэнской ТЭЦ-1 завершён ремонт турбоагрегата № 6, сообщили в пресс-службе министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства республики.

В ночь с 27 на 28 января оборудование запущено в работу и сейчас несёт электрическую нагрузку в соответствии с графиком.

В ремонте участвовали сотрудники «ТГК-14» и подрядных организаций с привлечением специалистов из других городов. Вибрационные испытания проводились совместно с ООО НПП «Уральская лаборатория вибрации» (г. Новосибирск).

- Все необходимые мероприятия по восстановлению повреждённого оборудования произведены в кратчайшие сроки. На сегодняшний день основное оборудование на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 включено в работу, - отметили в пресс-службе.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в декабре 2021 года на ТЭЦ-1 произошла крупная авария. Из-за возгорания электрической проводки оказались отключены четыре котла из семи. На несколько дней были ограничены теплоснабжение и подача горячей воды во многих домах Железнодорожного, Советского и части Октябрьского районов Улан-Удэ. В столице Бурятии был срочно введён режим ЧС республиканского уровня.

Главной задачей было не допустить разморозки систем теплоснабжения всего города, что могло привести к настоящей катастрофе на фоне крепких морозов. Власти даже развернули пункты временного размещения для горожан, а мёрзнущим гражданам на время устранения аварии раздавали обогреватели.

Следователи Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье «Нарушение требований обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса».

Энергетики вынуждены были перевести часть нагрузки с ТЭЦ-1 на ТЭЦ-2. 25 декабря режим ЧС был понижен до муниципального уровня. 27 декабря все жилые дома и соцучреждения Улан-Удэ полностью подключены к тепло- и горячему водоснабжению. 28 декабря режим ЧС был снят полностью.

По предварительным расчётам экспертов, ущерб от аварии оценивается до 100 млн. рублей. Все затраты возьмёт на себя ТГК-14.

Улан-удэнцам, попавшим в зону ограничения теплоснабжения, произвели перерасчёт на восемь миллионов рублей.

ТЭЦ-1

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