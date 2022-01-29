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Спортсменки из Бурятии завоевали медали турнира «Иван Ярыгин»

Спортсменки из Бурятии завоевали медали турнира «Иван Ярыгин»
Общество,  Фото:screenshots
Ирина Ологонова и Жаргалма Цыремпилова завоевали серебро и золото соревнований

Спортсменка из Бурятии Ирина Ологонова стала победительницей международного турнира по вольной борьбе гран-при «Иван Ярыгин». Победой на туше закончилась финальная схватка с Екатериной Исаковой из России.

- Поздравляем Ирину и тренера Андрея Бузина с победой – поделились радостью в пресс-службе министерства спорта Бурятии.

Другая спортсменка из Бурятии Жаргалма Цыремпилова стала серебряным призёром международного турнира по вольной борьбе гран-при «Иван Ярыгин» в весовой категории до 59 кг. В финале спортсменка уступила Алене Колесник из Азербайджана.
 


Как сообщал «Байкал-Daily», ежегодный масштабный турнир по вольной борьбе Гран-при «Иван Ярыгин» собрал сильнейших борцов со всей страны. Турнир проходит в Красноярске с 27 по 30 января. Будет разыграно 10 комплектов наград среди свыше 250 спортсменов из десяти стран мира.

В этом году Бурятию на турнире представят 19 борцов.
вольная борьба

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