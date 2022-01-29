Спортсменки из Бурятии завоевали медали турнира «Иван Ярыгин»

















В этом году Бурятию на турнире представят Как сообщал «Байкал-Daily», ежегодный масштабный турнир по вольной борьбе Гран-при «Иван Ярыгин» собрал сильнейших борцов со всей страны. Турнир проходит в Красноярске с 27 по 30 января. Будет разыграно 10 комплектов наград среди свыше 250 спортсменов из десяти стран мира.В этом году Бурятию на турнире представят 19 борцов.

Спортсменка из Бурятии Ирина Ологонова стала победительницей международного турнира по вольной борьбе гран-при «Иван Ярыгин». Победой на туше закончилась финальная схватка с Екатериной Исаковой из России.- Поздравляем Ирину и тренера Андрея Бузина с победой – поделились радостью в пресс-службе министерства спорта Бурятии.Другая спортсменка из Бурятии Жаргалма Цыремпилова стала серебряным призёром международного турнира по вольной борьбе гран-при «Иван Ярыгин» в весовой категории до 59 кг. В финале спортсменка уступила Алене Колесник из Азербайджана.