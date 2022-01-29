Обновление также коснётся ДНТ и СНТ
Глава Бурятии Алексей Цыденов на своей странице в Instagram накануне сообщил, что из республиканского бюджета будут выделены средства ремонт и реконструкцию электросетей.
- Разбирались с ситуацией в электросетевом хозяйстве города и решили выделить из республиканского бюджета 56 млн рублей на ремонт и реконструкцию электросетей в районах города Улан-Удэ, в том числе во всех ДНТ и СНТ, где это необходимо, - написал Алексей Цыденов.
При этом есть одно «но» - сети надо передать городу, чтоб город мог вложить эти деньги в ремонт и в дальнейшем их содержать. Алексей Цыденов попросил жителей дачных и садоводческих товариществ поспособствовать в разрешении вопроса.
- Прошу жителей ДНТ и СНТ отработать по передаче сетей. Ну, или обеспечить их самостоятельное содержание и ремонт. В последнее время участились жалобы на постоянные отключения и плохое напряжение. Готовы помочь. Но нужны совместные действия, - подчеркнул руководитель региона.
По его словам, далее будут прорабатывать вопросы энергоснабжения по пригородным районам - Иволгинский, Тарбагатайский, Заиграевский. Здесь также надо разбираться с сетями в ДНТ и СНТ.
- Работаем! – заключил Алексей Цыденов.
Глава Бурятии сообщил о выделении 56 млн на ремонт электросетей
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