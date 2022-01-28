В Бурятии напомнили о вкладе Ленинградского дацана в оборону блокадного города

Общество, Фото: фильм Первого канала

В России отмечается 78 лет со дня полного снятия блокады Ленинграда



Петербург, а вместе с ним и вся страна, вспоминают великий подвиг. 78 лет назад была полностью снята блокада Ленинграда, которая длилась почти 900 дней и ночей. Холод, голод, постоянные обстрелы. Но город не сдался, показав невероятный пример стойкости и мужества.



Дацан в Ленинграде внёс свою лепту в оборону города на Неве. Ленинградский дацан участвовал в обороне блокадного города, буквально «спрятав в себе» радиопередающую станцию, тем самым обеспечив вещание ленинградского радио и связь с большой землёй.



По воспоминаниям пресс-секретаря Иволгинского дацана Аллы Намсараевой, она несколько лет назад провела экскурсию жителям блокадного Ленинграда в Петербургском дацане.



- Я помню глаза этих жителей блокадного города тогда - полные слёз и благодарности к северному оплоту российского буддизма, рассказывает Намсараева.



Петербургские ламы во главе с досточтимым настоятелем дацана Будой Бадмаевым традиционно приняли участие в траурно-торжественной процессии на мемориальном Пискарёвском кладбище в память о 79-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и 78-й годовщине полного освобождения города от фашистской блокады в годы войны. «От имени Буддийской Традиционной Сангхи России они преподнесли венок к монументу «Мать-Родина» и возложили цветы», - сообщается на сайте Санкт-Петербургского дацана.

