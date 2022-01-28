В улан-удэнской колонии открылся новый переговорный пункт

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Осуждённые значительно стали больше говорить по телефону



В клубе исправительной колонии №8 в Улан-Удэ открылся новый переговорный пункт для телефонных звонков.



- Помимо имеющейся возможности позвонить в клубе учреждения, телефонные аппараты также установлены в каждом кабинете начальника отряда и в филиале психиатрической больницы. Кроме того, осуждённые имеют возможность осуществлять международные переговоры в административном здании, - сообщила пресс-служба УФСИН по Бурятии.



После установки дополнительных телефонов количество звонков осуждёнными увеличилось в 2,5 раза, по сравнению с прошлым месяцем.

