Осуждённые значительно стали больше говорить по телефону
В клубе исправительной колонии №8 в Улан-Удэ открылся новый переговорный пункт для телефонных звонков.
- Помимо имеющейся возможности позвонить в клубе учреждения, телефонные аппараты также установлены в каждом кабинете начальника отряда и в филиале психиатрической больницы. Кроме того, осуждённые имеют возможность осуществлять международные переговоры в административном здании, - сообщила пресс-служба УФСИН по Бурятии.
После установки дополнительных телефонов количество звонков осуждёнными увеличилось в 2,5 раза, по сравнению с прошлым месяцем.
В улан-удэнской колонии открылся новый переговорный пункт
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