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Ушёл из жизни известный бурятский учёный Павел Дагуров

Ушёл из жизни известный бурятский учёный Павел Дагуров
Общество, 
Павел Дагуров был признанным в стране специалистом в области радиофизики и дистанционного зондирования Земли

27 января на 73-м году скончался ведущий научный сотрудник Института физического материаловедения СО РАН, доктор физико-математических наук, заслуженный ветеран СО РАН, заслуженный деятель науки Бурятии, лауреат государственной премии республики Дагуров Павел Николаевич.

Павел Николаевич родился 24 апреля 1949 года в Улан-Удэ. После окончания средней школы № 48 поступил в Иркутский государственный университет по специальности «радиофизика и электроника». Автор свыше 100 научных работ.

Павел Дагуров специализировался в области дифракции и распространения радиоволн, дистанционного зондирования Земли. Он внёс существенный вклад в развитие этих научных направлений. В последние годы его научные интересы были направлены на решение актуальных задач спутниковой радиолокационной интерферометрии и поляриметрии. Работы Павла Дагурова не раз публиковались в ведущих научных журналах по дистанционному зондированию.

Павел Николаевич в различное время преподавал студентам БГУ, БГСХА и БИИК СибГУТИ.

Были у него изобретения в области антенной техники. Его разработки внедрены на предприятиях связи Бурятии.

Был награждён почётной грамотой Республики Бурятия, почётными грамотами президиума РАН и президиума СО РАН, президиума Бурятского научного центра СО РАН.

Павел Николаевич был признанным специалистов страны в области радиофизики и дистанционного зондирования Земли.

Прощание состоится в субботу, 29 января. 
ученые смерть некролог

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