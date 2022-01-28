Павел Дагуров был признанным в стране специалистом в области радиофизики и дистанционного зондирования Земли
27 января на 73-м году скончался ведущий научный сотрудник Института физического материаловедения СО РАН, доктор физико-математических наук, заслуженный ветеран СО РАН, заслуженный деятель науки Бурятии, лауреат государственной премии республики Дагуров Павел Николаевич.
Павел Николаевич родился 24 апреля 1949 года в Улан-Удэ. После окончания средней школы № 48 поступил в Иркутский государственный университет по специальности «радиофизика и электроника». Автор свыше 100 научных работ.
Павел Дагуров специализировался в области дифракции и распространения радиоволн, дистанционного зондирования Земли. Он внёс существенный вклад в развитие этих научных направлений. В последние годы его научные интересы были направлены на решение актуальных задач спутниковой радиолокационной интерферометрии и поляриметрии. Работы Павла Дагурова не раз публиковались в ведущих научных журналах по дистанционному зондированию.
Павел Николаевич в различное время преподавал студентам БГУ, БГСХА и БИИК СибГУТИ.
Были у него изобретения в области антенной техники. Его разработки внедрены на предприятиях связи Бурятии.
Был награждён почётной грамотой Республики Бурятия, почётными грамотами президиума РАН и президиума СО РАН, президиума Бурятского научного центра СО РАН.
Павел Николаевич был признанным специалистов страны в области радиофизики и дистанционного зондирования Земли.
Прощание состоится в субботу, 29 января.
Ушёл из жизни известный бурятский учёный Павел Дагуров
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