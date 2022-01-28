 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 января

27 января

Популярное

Улан-удэнцы могут оформить дома в упрощённом порядке

Улан-удэнцы могут оформить дома в упрощённом порядке
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Дачная амнистия» продлена до 1 марта 2026 года

В столице Бурятии продолжает действовать так называемая «дачная амнистия», согласно которой каждый может оформить объекты капитального строительства в упрощённом порядке, что, в итоге, даёт возможность прописаться на дачном участке в Улан-Удэ.

В декабре 2020 года «дачная амнистия» была продлена до 1 марта 2026 года. В новом законе наиболее важные изменения коснулись индивидуальных жилых домов и земель личного подсобного хозяйства. Если раньше в упрощенном порядке можно было регистрировать только садовые дома, то теперь можно регистрировать и индивидуальные жилые дома, и жилые дома, находящиеся на землях личного подсобного хозяйства.

В целом, в городе много незарегистрированных земельных участков и домов. Жители частного сектора часто ссылаются на сложность порядка оформления прав собственности.

- Для того, чтобы поставить жилой дом на кадастровый учёт и зарегистрировать права собственности, понадобится только технический план на дом и правоустанавливающий документ на земельный участок. Для этого необходимо обратиться к кадастровому инженеру за изготовлением технического плана, затем оплатить госпошлину. Кадастровый инженер в электронном виде направляет документы в комитет по управлению имуществом, который, в свою очередь направляет в Росреестр, - сообщили в администрации города.

Список документов:

- Технический план на дом;
- Скан-копия квитанции об оплате государственной пошлины;
- Скан-копия заявления гражданина о постановке на кадастровой учет и регистрации права в адрес комитета по управлению имуществом;
- Скан паспорта;
дачная амнистия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнцы могут оформить дома в упрощённом порядке
Улан-удэнцы могут оформить дома в упрощённом порядке
Общество, 28.01.2022
«Дачная амнистия» продлена до 1 марта 2026 года
Улан-удэнка испугалась «сюрприза» в покупной курице
Улан-удэнка испугалась «сюрприза» в покупной курице
Общество, 28.01.2022
Горожане обсуждают, черви попались в магазинской курице или нет
Минздрав Бурятии пояснил, что случилось со сроками анализов на COVID-19
Минздрав Бурятии пояснил, что случилось со сроками анализов на COVID-19
Общество, 28.01.2022
«Сроки лабораторных исследований должны соответствовать нормативам», - подчеркнула глава минздрава Бурятии
В Бурятии справки детсадовцам будут выдавать дистанционно
В Бурятии справки детсадовцам будут выдавать дистанционно
Общество, 28.01.2022
Медики будут отправлять фотографии справок родителям
В Бурятии подделывают подписи собственников жилья
В Бурятии подделывают подписи собственников жилья
Общество, 28.01.2022
Специалисты объяснили, что делать с нелигитимными решениями собственников квартир
В центре Улан-Удэ отключили электричество
В центре Улан-Удэ отключили электричество
Общество, 28.01.2022
Отключение произошло на шести улицах
Китаянка и Герда ищут хозяев в Бурятии
Китаянка и Герда ищут хозяев в Бурятии
Общество, 28.01.2022
Более 200 собак из приюта ищут своих хозяев
Анатолий Михаханов стал амбассадором донорского движения
Анатолий Михаханов стал амбассадором донорского движения
Общество, 28.01.2022
Знаменитый бывший сумоист в Японии 17 раз сдавал кровь
В Улан-Удэ малыши узнают о традициях Сагаалгана
В Улан-Удэ малыши узнают о традициях Сагаалгана
Общество, 28.01.2022
В Улан-Удэ из 43-х детских садов бурятский язык изучается в 38-ми
В Бурятии установят новые фотоловушки на редких животных
В Бурятии установят новые фотоловушки на редких животных
Общество, 28.01.2022
Новые фотоловушки работают круглосуточно
В Бурятии стали меньше вакцинироваться от COVID-19
В Бурятии стали меньше вакцинироваться от COVID-19
Общество, 28.01.2022
Коллективный иммунитет нужен для успешного прохождения пятой волны коронавируса
«Госуслуги» и «ВКонтакте» вошли в перечень социально значимых ресурсов
«Госуслуги» и «ВКонтакте» вошли в перечень социально значимых ресурсов
Общество, 28.01.2022
На эти сайты можно будет зайти бесплатно даже при отрицательном балансе
Все школы Бурятии отправили на дистанционное обучение
Все школы Бурятии отправили на дистанционное обучение
Общество, 28.01.2022
В Бурятии из-за рекордного роста коронавируса введены дополнительные профилактические меры
В Бурятии впервые выявили более тысячи заболевших коронавирусом за сутки
В Бурятии впервые выявили более тысячи заболевших коронавирусом за сутки
Общество, 28.01.2022
Невиданный прежде рост заболеваемости COVID-19 набирает обороты
В Улан-Удэ амбулаторию для ковид-пациентов создают в центре единоборств
В Улан-Удэ амбулаторию для ковид-пациентов создают в центре единоборств
Общество, 28.01.2022
Временный амбулаторный центр для пациентов с COVID-19 будет обслуживать до шести тысяч человек

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^