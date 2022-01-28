Улан-удэнцы могут оформить дома в упрощённом порядке

«Дачная амнистия» продлена до 1 марта 2026 года



В столице Бурятии продолжает действовать так называемая «дачная амнистия», согласно которой каждый может оформить объекты капитального строительства в упрощённом порядке, что, в итоге, даёт возможность прописаться на дачном участке в Улан-Удэ.



В декабре 2020 года «дачная амнистия» была продлена до 1 марта 2026 года. В новом законе наиболее важные изменения коснулись индивидуальных жилых домов и земель личного подсобного хозяйства. Если раньше в упрощенном порядке можно было регистрировать только садовые дома, то теперь можно регистрировать и индивидуальные жилые дома, и жилые дома, находящиеся на землях личного подсобного хозяйства.



В целом, в городе много незарегистрированных земельных участков и домов. Жители частного сектора часто ссылаются на сложность порядка оформления прав собственности.



- Для того, чтобы поставить жилой дом на кадастровый учёт и зарегистрировать права собственности, понадобится только технический план на дом и правоустанавливающий документ на земельный участок. Для этого необходимо обратиться к кадастровому инженеру за изготовлением технического плана, затем оплатить госпошлину. Кадастровый инженер в электронном виде направляет документы в комитет по управлению имуществом, который, в свою очередь направляет в Росреестр, - сообщили в администрации города.



Список документов:



- Технический план на дом;

- Скан-копия квитанции об оплате государственной пошлины;

- Скан-копия заявления гражданина о постановке на кадастровой учет и регистрации права в адрес комитета по управлению имуществом;

- Скан паспорта;

