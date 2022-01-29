Военные Бурятии и Забайкалья провели тренировки по антитеррору

По итогам проверок военнослужащие уложились в предъявляемые нормативы



В общевойсковых армиях Восточного военного округа, дислоцированных в Бурятии, Забайкалье, Амурской области и Приморье, прошли тренировки с подразделениями противодействия террористической деятельности. В рамках тренировок личным составом был отработан ряд задач по отражению условных угроз.



- В ходе мероприятий военнослужащие оперативно получили необходимую экипировку, вооружение и выдвинулись в указанный район. Так, подразделения противодействия терроризму оперативно прибыли к местам выполнения задач, осуществили блокирование и задержание групп условных «террористов», - сообщает пресс-служба ВВО.



Во время тренировок проверены силы и средства подразделений, личный состав, оружие и экипировка, умение владеть специальными средствами разминирования и обнаружения взрывоопасных предметов, а также средствами разведки, связи и наблюдения. Все военнослужащие, участвовавшие в мероприятиях, уложились в нормативы, предъявляемые к подразделениям антитеррора.

