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Заявки на Байкальский кинофестиваль начнут принимать в феврале

Заявки на Байкальский кинофестиваль начнут принимать в феврале
Общество,  Фото:pixabay.com
В этом году мероприятие приурочено к юбилею писателя Валентина Распутина

1 февраля стартует приём заявок на 21-й Байкальский международный кинофестиваль «Человек и Природа» имени Валентина Распутина. Проведение нового сезона будет связано с празднованием 85-летия писателя.

Фестивальные работы будет оценивать международное жюри, которое определит победителей в номинациях: «Лучший документальный фильм», «Лучший игровой фильм», «Лучший научно-популярный фильм» и «Лучший анимационный фильм». Также будет вручён специальный приз «Байкал». Он присуждается фильму о наиболее актуальных экологических проблемах. Шорт-лист будет объявлен в июне.

Регламент и заявка на участие в новом сезоне будут размещены на официальном сайте фестиваля.

Напомним, с 8 по 12 сентября 2021 года мероприятия юбилейного 20-го Байкальского международного кинофестиваля «Человек и Природа» посетили более 9 тысяч человек. Они посмотрели кинопоказы, приняли участие в церемонии открытия и закрытия, круглом столе, мастер-классах и творческих встречах. Ещё более 2300 человек увидели работы из конкурсной и внеконкурсной программ в виртуальном кинотеатре, сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области.

Возрастное ограничение 18+
Иркутская область Байкал кинофестиваль кино природа

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