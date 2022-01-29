В этом году мероприятие приурочено к юбилею писателя Валентина Распутина
1 февраля стартует приём заявок на 21-й Байкальский международный кинофестиваль «Человек и Природа» имени Валентина Распутина. Проведение нового сезона будет связано с празднованием 85-летия писателя.
Фестивальные работы будет оценивать международное жюри, которое определит победителей в номинациях: «Лучший документальный фильм», «Лучший игровой фильм», «Лучший научно-популярный фильм» и «Лучший анимационный фильм». Также будет вручён специальный приз «Байкал». Он присуждается фильму о наиболее актуальных экологических проблемах. Шорт-лист будет объявлен в июне.
Регламент и заявка на участие в новом сезоне будут размещены на официальном сайте фестиваля.
Напомним, с 8 по 12 сентября 2021 года мероприятия юбилейного 20-го Байкальского международного кинофестиваля «Человек и Природа» посетили более 9 тысяч человек. Они посмотрели кинопоказы, приняли участие в церемонии открытия и закрытия, круглом столе, мастер-классах и творческих встречах. Ещё более 2300 человек увидели работы из конкурсной и внеконкурсной программ в виртуальном кинотеатре, сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области.
Возрастное ограничение 18+
Заявки на Байкальский кинофестиваль начнут принимать в феврале
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Продолжаем серию фотозаметок от Сергея Тарасенко. Он прогулялся по городу и поделился своими наблюдениями
В этом году мероприятие приурочено к юбилею писателя Валентина Распутина
Общее число случаев заражения превысило отметку в 85 тысяч
Мероприятия в этом году пройдут в формате выездных экскурсий по районам республики
Больше половины опрошенных сообщили о снижении доходов на фоне пандемии
Её возведут в Центральном районе города за два года
Всего на эти цели выделено более 87 млн рублей
Ремонт завершили предыдущей ночью
Новый проект решит проблему затопления территории
Ирина Ологонова и Жаргалма Цыремпилова завоевали серебро и золото соревнований
Обновление также коснётся ДНТ и СНТ
Данный нотовид известен только на территории Бурятии
Местами температура опускалась до -41 градуса
Общество, 28.01.2022
На капитальный ремонт выделено более 8 млн рублей
Общество, 28.01.2022
Соревнования проходили в Красноярском крае