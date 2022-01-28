На башне вокзала Читы запущены новые часы

Также на вокзале смонтированы динамические табло



27 января в столице Забайкальского края прошло торжественное мероприятие, посвящённое запуску в строй нового оборудования вокзального комплекса станции Чита-2. Старт работе новых электронных часов на башне вокзала дали руководители края, администрации города и Забайкальской железной дороги.



Новые часы будут транслировать на четыре стороны не только показания местного времени, но температуру воздуха и атмосферное давление. Помимо башенных часов, на платформах, перроне, привокзальной площади и в кассовых зала вокзала запущены в строй ещё 22 динамических табло, которые информируют о прибытии и отбытии пассажирских поездов.



Демонтаж старых, изрядно поизносившихся часов произвели 15 января, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

