Местами температура опускалась до -41 градуса
По данным Бурятского гидрометцентра, 29 января по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменный ночью слабый, днём 6-11 м/с. Температура ночью -28, -33, местами -36, -41, по Прибайкалью -22, -27, днём -15, -20, местами -23, -28.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер слабый. Температура ночью -28, -30, днём -17, -19.
В Бурятии сохранится морозная погода
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общество, 29.01.2022
Местами температура опускалась до -41 градуса
На капитальный ремонт выделено более 8 млн рублей
Соревнования проходили в Красноярском крае
Год благоприятен для создания семьи и рождения детей
Детей назвали Артёмом и Валерией
Ламы просят прихожан воздержаться от посещения молебнов
Реализовать проект помогли благотворители
Большая часть суммы будет профинансирована из средств федерального бюджета
Также на вокзале смонтированы динамические табло
Чаще всего детей называли Артёмами и Софиями
Также в городе фиксируются собаки с фальшивыми бирками
Вечер станет презентацией сборника главного хормейстера театра оперы и балета
В России отмечается 78 лет полного снятия блокады Ленинграда
В иркутской библиотеке прошла презентация книги «Мятный шоколад»
Родители из районов могут рассказать о недугах детей онлайн, получив полную консультацию