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В Бурятии сохранится морозная погода

В Бурятии сохранится морозная погода
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Местами температура опускалась до -41 градуса

По данным Бурятского гидрометцентра, 29 января по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменный ночью слабый, днём 6-11 м/с. Температура ночью -28, -33, местами -36, -41, по Прибайкалью -22, -27, днём -15, -20, местами -23, -28.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер слабый. Температура ночью -28, -30, днём -17, -19.
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