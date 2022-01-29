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В Чите построят станцию очистки воды

В Чите построят станцию очистки воды
Общество,  Фото:pixabay.com
Её возведут в Центральном районе города за два года

В столице Забайкалья в этом году стартует строительство станции водоподготовки на водозаборе насосной станции №2, которая обеспечивает питьевой водой жителей Центрального района Читы. Контракт с подрядной организацией заключили 27 января.

- На оборудовании новой станции вода будет проходить несколько степеней очистки от железа, марганца, бария, мутности и запаха. Первая ступень – это грубая очистка на «грязевых» фильтрах, далее - фильтрация и ультрафиолетовое обеззараживание и после этого подача жителям. После водоподготовки качество воды будет соответствовать санитарным правилам и нормам, - рассказали специалисты регионального министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.

Как пояснили в пресс-службе АО «Водоканал-Чита», в региональной столице самые крупные водозаборы - Центральный и Ингодинский, они обеспечивают водой около 60% жителей города. Производительность новой станции водоподготовки составит 17,8 тысячи кубометров воды в час.

Напомним, в прошлом году в Чите уже началось строительство станций водоподготовки на улицах Ивановской, Рахова и 40 лет Октября в посёлке Восточный. В этом году, помимо столицы Забайкалья, аналогичные объекты будут возводить также в посёлке Оловянная, Улётах, селе Дунаево Сретенского района и Хилке. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.
Чита очистка воды Забайкальский край

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