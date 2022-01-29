В Бурятии благоустроят главную площадь села Багдарин

Общество, Фото: пресс-служба минстроя РБ

Новый проект решит проблему затопления территории



В селе Багдарин Баунтовского района Бурятии будет модернизирована центральная площадь, на которой расположен районный дом культуры. Она была предложена к модернизации самими жителями села, победив в голосовании по отбору общественных территорий.



Проблема дизайн-проекта площади заключалась в том, что данная территория на постоянной основе затапливается во время осадков, поэтому специалисты рекомендовали провести водоотведение или установить водосборный колодец.



В этот раз муниципальное образование Баунтовского района презентовало центру компетенций новый проект благоустройства общественной территории в Багдарине. Эксперты согласовали дизайн-проект, в котором проблема затопления будет исключена при реализации.



В 2022 году на площади планируется создать уголок с вазонами под цветы, положить искусственное покрытие, установить светодиодные деревья, освещение и озеленить пространство. На территории общей площадью 1800 кв. м уже установлены стела «Я люблю Баунт», мемориалы Героям Советского Союза Ивану Рубленко, Николаю Редковскому и Акраму Валиеву, три информационных стенда, памятник В.И. Ленину, скамейки и урны для мусора.



В полном объёме разработанный дизайн-проект предусматривает очерёдность реализации на несколько лет. Очерёдность определяется заказчиком совместно с проектировщиком, сообщает пресс-служба министерства строительства РБ.

