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В Бурятии благоустроят главную площадь села Багдарин

В Бурятии благоустроят главную площадь села Багдарин
Общество,  Фото:пресс-служба минстроя РБ
Новый проект решит проблему затопления территории

В селе Багдарин Баунтовского района Бурятии будет модернизирована центральная площадь, на которой расположен районный дом культуры. Она была предложена к модернизации самими жителями села, победив в голосовании по отбору общественных территорий.

Проблема дизайн-проекта площади заключалась в том, что данная территория на постоянной основе затапливается во время осадков, поэтому специалисты рекомендовали провести водоотведение или установить водосборный колодец.

В этот раз муниципальное образование Баунтовского района презентовало центру компетенций новый проект благоустройства общественной территории в Багдарине. Эксперты согласовали дизайн-проект, в котором проблема затопления будет исключена при реализации.

В 2022 году на площади планируется создать уголок с вазонами под цветы, положить искусственное покрытие, установить светодиодные деревья, освещение и озеленить пространство. На территории общей площадью 1800 кв. м уже установлены стела «Я люблю Баунт», мемориалы Героям Советского Союза Ивану Рубленко, Николаю Редковскому и Акраму Валиеву, три информационных стенда, памятник В.И. Ленину, скамейки и урны для мусора.

В полном объёме разработанный дизайн-проект предусматривает очерёдность реализации на несколько лет. Очерёдность определяется заказчиком совместно с проектировщиком, сообщает пресс-служба министерства строительства РБ.
Бурятия Баунтовский район благоустройство

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