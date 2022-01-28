Специалисты объяснили, что делать с нелигитимными решениями собственников квартир
Проверки Госстройжилнадзора Бурятии выявляют поддельные подписи собственников квартир на бланках решений собрания дома. Такие решения не могут быть учтены при подсчёте кворума. Основанием для их исключения является только заявление собственника, сообщили в пресс-службе Госстройжилнадзора.
Выход из положения предлагают специалисты лицензионного отдела. В случае, если стало известно, что ваш голос учтён при голосовании, в котором вы не участвовали, то следует обратиться с письменным заявлением с приложением документов, подтверждающих право собственности, в Госстройжилнадзор.
На основании такого заявления возможно исключить нелигитимные решения из протокола собрания в ходе его проверки. Выявить их другим способом невозможно, поэтому важно, чтобы собственники были в курсе того, что происходит в их доме. Советы многоквартирных домов должны контролировать проведение собраний и вовремя доводить до жителей актуальную информацию.
- Это большая и сложная работа, которая нацелена на результат, поэтому нельзя упускать ни одного нюанса. Госстройжилнадзор настоятельно рекомендует инициаторам собраний направлять на проверку лишь выверенный, предварительно проанализированный пакет документов, - заключили в ведомстве.
В Бурятии подделывают подписи собственников жилья
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