Отключение произошло на шести улицах
Жители центра Улан-Удэ в первом часу дня сообщили о пропавшем электричестве.
- Отключение электроэнергии произошло на улицах Ленина, Сухэ-Батора, Кирова, Каландаришвили, Куйбышева, Балтахинова, - подтвердили в диспетчерской службе ПО ГЭС.
Ориентировочное время включения – 1,5 часа
В центре Улан-Удэ отключили электричество
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Знаменитый бывший сумоист в Японии 17 раз сдавал кровь
В Улан-Удэ из 43-х детских садов бурятский язык изучается в 38-ми
Новые фотоловушки работают круглосуточно
Коллективный иммунитет нужен для успешного прохождения пятой волны коронавируса
На эти сайты можно будет зайти бесплатно даже при отрицательном балансе
В Бурятии из-за рекордного роста коронавируса введены дополнительные профилактические меры
Невиданный прежде рост заболеваемости COVID-19 набирает обороты
Временный амбулаторный центр для пациентов с COVID-19 будет обслуживать до шести тысяч человек
Горожан призывают отказаться от посещения Дугжуубы
Дея «тренируется» на свежем воздухе
Соревновались девять швей
Также появился знак о том, что здесь можно лишиться каблуков
Уголовное дело передано в суд
У предпринимателя отсутствовали товарно-транспортные накладные
С родителями детей провели профилактические беседы