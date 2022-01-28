В центре Улан-Удэ отключили электричество

Отключение произошло на шести улицах



Жители центра Улан-Удэ в первом часу дня сообщили о пропавшем электричестве.



- Отключение электроэнергии произошло на улицах Ленина, Сухэ-Батора, Кирова, Каландаришвили, Куйбышева, Балтахинова, - подтвердили в диспетчерской службе ПО ГЭС.



Ориентировочное время включения – 1,5 часа



Читают сейчас