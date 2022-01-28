Анатолий Михаханов стал амбассадором донорского движения

Знаменитый бывший сумоист в Японии 17 раз сдавал кровь
Один из самых знаменитых жителей Бурятии, бывший сумоист Анатолий Михаханов стал амбассадором общественной акции «Оставайся донором».
Донорскую акцию проводит команда «Молодёжка ОНФ» в Бурятии. Ежемесячно активисты сами сдают свою кровь для нуждающихся в переливании. Также в социальных сетях они выкладывают информационные статьи и видеоролики.
- Мне нравится, что ребята из команды «Молодёжка ОНФ» сделали донации благотворительной акцией. Они сдают кровь, за это обычно полагается финансовая компенсация на обед для донора. Эти деньги они добровольно направляют на закупку необходимых продуктов для нуждающихся семей и одиноких пенсионеров. Это благородная миссия. Я полностью поддерживаю такую инициативу и вижу, что наша молодёжь стремиться сделать мир лучше, - рассказал Анатолий Михаханов.
Михаханов сообщил, что за 19 лет жизни в Японии 17 раз становился донором. Теперь он активно займётся пропагандой донорского движения среди земляков.
- По словам врачей, сейчас на тысячу населения приходится девять доноров. Доноры очень нужны нашей солнечной республике. Быть донором – это большая ответственность. Чтобы сдать кровь, необходимо тщательно следить за своим здоровьем и образом жизни: нельзя курить, злоупотреблять спиртным и употреблять запрещённые вещества, нужно правильно питаться, следить за сахаром в крови и многими другими показателями, вести здоровый образ жизни, - написал на своей странице Анатолий Михаханов.
Он призвал всех желающих сдать кровь и раскрыл небольшой секрет акции «Оставайся донором»: каждый участник получает на память сувенирные плитки шоколада в авторской обёртке.
Анатолий Михаханов родился в 1983 году в Заиграево. С детства отличался исключительными размерами и массой, уже в первом классе весил 120 кг, но при этом не испытывал проблем со здоровьем. В 1999 году начал заниматься сумо в Японии, став первым и пока единственным профессиональным сумоистом российского происхождения. Самый тяжёлый борец сумо за всю историю с максимальным весом 293 кг в 2018 году. В том же году завершил карьеру и вернулся в Бурятию.
Вернувшись на Родину, Анатолий принялся худеть, а своими успехами он делится с подписчиками. Всего за год ему удалось скинуть более сотни килограммов.
Справка:
Амбассадор – человек, нанятый организацией или компанией, чтобы представлять бренд или компанию позитивном свете.
Анатолий Михаханов стал амбассадором донорского движения
Общество, Фото:
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