В улан-удэнский музей можно будет пройти бесплатно

Для этого нужно нарядиться в национальный костюм



В Улан-Удэ во второй раз пройдёт акция «Мой национальный костюм». Мероприятие приурочено к празднованию Белого месяца.



Посетителям этнографического музея народов Забайкалья, пришедшим в любом национальном костюме 2, 5 и 6 февраля – вход в музей бесплатно.



- Костюм должен быть полным, то есть верхняя одежда и головной убор. Только в этом случае вы являетесь участником акции. Просто головной убор или только национальная обувь к акции не подходит, - сообщает пресс-служба этнографического музея.



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