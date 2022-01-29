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В улан-удэнский музей можно будет пройти бесплатно

В улан-удэнский музей можно будет пройти бесплатно
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Для этого нужно нарядиться в национальный костюм

В Улан-Удэ во второй раз пройдёт акция «Мой национальный костюм». Мероприятие приурочено к празднованию Белого месяца.

Посетителям этнографического музея народов Забайкалья, пришедшим в любом национальном костюме 2, 5 и 6 февраля – вход в музей бесплатно.

- Костюм должен быть полным, то есть верхняя одежда и головной убор. Только в этом случае вы являетесь участником акции. Просто головной убор или только национальная обувь к акции не подходит, - сообщает пресс-служба этнографического музея.

Возрастное ограничение 0+
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