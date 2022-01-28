В Улан-Удэ малыши узнают о традициях Сагаалгана

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В Улан-Удэ из 43-х детских садов бурятский язык изучается в 38-ми



Что означают пять цветов хадака? Как приветствовать старших в дни Сагаалгана? А какой год наступает сейчас? И что такое ёхор? Так много нового узнали воспитанники детского сада «Алёнушка». А ещё они сыграли в бурятские народные игры, посетили мастер-класс по лепке бууз и приняли участие в инсценировке бурятских сказок, сообщили в администрации города.



- С раннего возраста, когда мы начинаем знакомить детей с истоками национальной культуры, это у них сохраняется на всю жизнь. И где бы наши дети не жили, где бы не учились, в каком бы регионе или даже стране не жили, ту частицу доброты и тепла к своей родине они пронесут через всю жизнь, - рассказала заведующая детским садом №72 «Алёнушка» Елена Сагакова.



В Улан-Удэ из 43-х детских садов бурятский язык изучается в 38-ми. Изучением языка охвачены более 6,6 тысяч детей дошкольного возраста, посещающих 214 групп детских садов города. На изучение бурятского языка отведено 72 часа в год, по два часа в неделю.



В детских садах создаются уголки быта бурятского народа, выставки, дидактические игры, мини-музеи, игротеки и мультфильмы.



