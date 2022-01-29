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В Бурятии состоится конкурс детских рисунков «Белый месяц»

В Бурятии состоится конкурс детских рисунков «Белый месяц»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Работы принимаются с 1 по 10 февраля

В Бурятии пройдёт конкурс детских рисунков «Белый месяц». Мероприятие проводится в рамках празднования Сагаалгана.

Участниками конкурса могут быть школьники от 8 до 14 лет. Главное условие – оригинальное изображение ассоциаций, связанных с праздником Сагаалган в любых его проявлениях (стол с белой пищей, семейное застолье, очаг, образ Белого Старца и т.д.). Также участникам необходимо подписаться на аккаунт этнографического музея народов Забайкалья в Инстаграм. На своей личной странице опубликовать конкурсную работу с хештегом #Нашэтномузей и #Белыймесяц и отметить музей ссылкой @etno_museum03.

Приём работ – с 1 по 10 февраля. Заявки для участия принимаются на электронную почту: konkurs_emtp@mail.ru. В теме письма необходимо указать «Заявка на участие в конкурсе «Белый месяц».

Ознакомиться с положением о проведении конкурса можно на сайте этнографического музея, сообщает его пресс-служба.

Возрастное ограничение 6+
этнографический музей конкурс Бурятия дети конкурс рисунков Сагаалган

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