В Бурятии состоится конкурс детских рисунков «Белый месяц»

Работы принимаются с 1 по 10 февраля



В Бурятии пройдёт конкурс детских рисунков «Белый месяц». Мероприятие проводится в рамках празднования Сагаалгана.



Участниками конкурса могут быть школьники от 8 до 14 лет. Главное условие – оригинальное изображение ассоциаций, связанных с праздником Сагаалган в любых его проявлениях (стол с белой пищей, семейное застолье, очаг, образ Белого Старца и т.д.). Также участникам необходимо подписаться на аккаунт этнографического музея народов Забайкалья в Инстаграм. На своей личной странице опубликовать конкурсную работу с хештегом #Нашэтномузей и #Белыймесяц и отметить музей ссылкой @etno_museum03.



Приём работ – с 1 по 10 февраля. Заявки для участия принимаются на электронную почту: konkurs_emtp@mail.ru. В теме письма необходимо указать «Заявка на участие в конкурсе «Белый месяц».



Ознакомиться с положением о проведении конкурса можно на сайте этнографического музея, сообщает его пресс-служба.



Возрастное ограничение 6+

