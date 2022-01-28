Новые фотоловушки работают круглосуточно
Новое фотооборудование получило БУ «Бурприрода» от министерства природы Бурятии.
- Фотоловушки необходимы в наблюдении за редкими краснокнижными животными. Но также оборудование позволит обнаружить и незваных гостей («чёрных» лесорубов и браконьеров) в заказниках Бурятии, - сообщили представители «Бурприроды».
Новые фотоловушки работают круглосуточно и в любое время года. Благодаря датчику они улавливают движение на расстоянии 15 метров. Неважно кто идёт - животное или человек. При этом качество изображения – высокое, и оно моментально передаётся специалистам.
В первую очередь фотоловушки планируется установить в Ангирском и Прибайкальском заказниках.
Справка:
«Бурприрода» - бюджетное учреждение Республики Бурятия. Под охраной учреждения находятся особо охраняемые природные территории регионального значения, расположенные по всей территории Бурятии, а также на побережье озера Байкал.
В Бурятии установят новые фотоловушки на редких животных
Общество, Фото:
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