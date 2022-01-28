 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 января

27 января

Популярное

В Бурятии установят новые фотоловушки на редких животных

В Бурятии установят новые фотоловушки на редких животных
Общество,  Фото:БУ "Бурприрода"
Новые фотоловушки работают круглосуточно

Новое фотооборудование получило БУ «Бурприрода» от министерства природы Бурятии.

- Фотоловушки необходимы в наблюдении за редкими краснокнижными животными. Но также оборудование позволит обнаружить и незваных гостей («чёрных» лесорубов и браконьеров) в заказниках Бурятии, - сообщили представители «Бурприроды».

Новые фотоловушки работают круглосуточно и в любое время года. Благодаря датчику они улавливают движение на расстоянии 15 метров. Неважно кто идёт - животное или человек. При этом качество изображения – высокое, и оно моментально передаётся специалистам.

В первую очередь фотоловушки планируется установить в Ангирском и Прибайкальском заказниках.

Справка:

«Бурприрода» - бюджетное учреждение Республики Бурятия. Под охраной учреждения находятся особо охраняемые природные территории регионального значения, расположенные по всей территории Бурятии, а также на побережье озера Байкал. 
фотоловушка дикие животные

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Анатолий Михаханов стал амбассадором донорского движения
Анатолий Михаханов стал амбассадором донорского движения
Общество, 28.01.2022
Знаменитый бывший сумоист в Японии 17 раз сдавал кровь
В Улан-Удэ малыши узнают о традициях Сагаалгана
В Улан-Удэ малыши узнают о традициях Сагаалгана
Общество, 28.01.2022
В Улан-Удэ из 43-х детских садов бурятский язык изучается в 38-ми
В Бурятии установят новые фотоловушки на редких животных
В Бурятии установят новые фотоловушки на редких животных
Общество, 28.01.2022
Новые фотоловушки работают круглосуточно
В Бурятии стали меньше вакцинироваться от COVID-19
В Бурятии стали меньше вакцинироваться от COVID-19
Общество, 28.01.2022
Коллективный иммунитет нужен для успешного прохождения пятой волны коронавируса
«Госуслуги» и «ВКонтакте» вошли в перечень социально значимых ресурсов
«Госуслуги» и «ВКонтакте» вошли в перечень социально значимых ресурсов
Общество, 28.01.2022
На эти сайты можно будет зайти бесплатно даже при отрицательном балансе
Все школы Бурятии отправили на дистанционное обучение
Все школы Бурятии отправили на дистанционное обучение
Общество, 28.01.2022
В Бурятии из-за рекордного роста коронавируса введены дополнительные профилактические меры
В Бурятии впервые выявили более тысячи заболевших коронавирусом за сутки
В Бурятии впервые выявили более тысячи заболевших коронавирусом за сутки
Общество, 28.01.2022
Невиданный прежде рост заболеваемости COVID-19 набирает обороты
В Улан-Удэ амбулаторию для ковид-пациентов создают в центре единоборств
В Улан-Удэ амбулаторию для ковид-пациентов создают в центре единоборств
Общество, 28.01.2022
Временный амбулаторный центр для пациентов с COVID-19 будет обслуживать до шести тысяч человек
В Улан-Удэ не будут оборудовать парковки в день Дугжуубы
В Улан-Удэ не будут оборудовать парковки в день Дугжуубы
Общество, 28.01.2022
Горожан призывают отказаться от посещения Дугжуубы
«Осторожно, пикаперы!»: В Улан-Удэ появились необычные уличные знаки
«Осторожно, пикаперы!»: В Улан-Удэ появились необычные уличные знаки
Общество, 28.01.2022
Также появился знак о том, что здесь можно лишиться каблуков
В Бурятии оштрафовали бизнесмена за алкоголь без документов
В Бурятии оштрафовали бизнесмена за алкоголь без документов
Общество, 28.01.2022
 У предпринимателя отсутствовали товарно-транспортные накладные
В районе Бурятии проверили семьи, находящиеся в социально-опасном положении
В районе Бурятии проверили семьи, находящиеся в социально-опасном положении
Общество, 28.01.2022
С родителями детей провели профилактические беседы 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^