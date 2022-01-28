В Бурятии установят новые фотоловушки на редких животных

Новые фотоловушки работают круглосуточно



Новое фотооборудование получило БУ «Бурприрода» от министерства природы Бурятии.



- Фотоловушки необходимы в наблюдении за редкими краснокнижными животными. Но также оборудование позволит обнаружить и незваных гостей («чёрных» лесорубов и браконьеров) в заказниках Бурятии, - сообщили представители «Бурприроды».



Новые фотоловушки работают круглосуточно и в любое время года. Благодаря датчику они улавливают движение на расстоянии 15 метров. Неважно кто идёт - животное или человек. При этом качество изображения – высокое, и оно моментально передаётся специалистам.



В первую очередь фотоловушки планируется установить в Ангирском и Прибайкальском заказниках.



Справка:



«Бурприрода» - бюджетное учреждение Республики Бурятия. Под охраной учреждения находятся особо охраняемые природные территории регионального значения, расположенные по всей территории Бурятии, а также на побережье озера Байкал.

