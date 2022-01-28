На эти сайты можно будет зайти бесплатно даже при отрицательном балансе
Минцифры включило портал «Госуслуги» и социальную сеть «ВКонтакте» в перечень социально значимых ресурсов для проекта «Доступный интернет». Эти ресурсы будут доступными даже при отрицательном балансе на счету пользователя домашнего интернета или мобильной связи. Посетить оба ресурса можно будет в браузере компьютера или смартфона, а также в официальном приложении, сообщает ТАСС.
- Проект по предоставлению бесплатного доступа к социально значимым сайтам - это инициатива президента России, в рамках которой россияне первыми в мире получили бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам. Реализация этого проекта позволяет более эффективно обеспечить цифровые и гражданские права россиян, в том числе на получение государственных услуг, многие из которых уже доступны в онлайн-формате, - отметил директор Координационного центра национального домена сети Интернет Андрей Воробьёв.
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому к сайтам, которые включены в перечень социально значимых, будет предоставляться бесплатный доступ, в июле 2021 года. В список ресурсов должны были войти сайты государственных органов и органов местного самоуправления, сайты внебюджетных фондов РФ, а также портал «Госуслуги». Полный перечень сайтов ещё определяют.
«Госуслуги» и «ВКонтакте» вошли в перечень социально значимых ресурсов
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