В Бурятии стартует турпроект «Сказочный Сагаалган»

Мероприятия в этом году пройдут в формате выездных экскурсий по районам республики
В Бурятии со 2 по 28 февраля для гостей и жителей республики будет организован туристический проект «Сказочный Сагаалган». Цель проекта – познакомить туристов с уникальными традициями и обычаями коренных народов (буряты, эвенки, русские и др.), проживающих на территории региона.
В этом году празднование Сагаалгана проводится в формате выездных экскурсий по районам Бурятии с участием команды туристского центра и гидов-экскурсоводов.
В начале февраля планируется тур в Окинский и Тункинский районы. Сагаан Убгэн отправится к подножию Восточных Саян в Окинский район, на земли сойотского народа. В рамках поездки состоится обряд водружения Всебурятского хии морин в Окинском районе, встреча Сагаан Убгэна с Байкальским Дедом Морозом, экскурсия на водопад Сайлаг, дегустация блюд сойотской национальной кухни; выставка мастеров декоративно-прикладного искусства, мастер-классы по войлоковалянию и традиционной игре «шагай наадан». В Тункинском районе, в посёлке Аршан участники тура посетят дацан «Бодхидхармы», попробуют водные процедуры на метановом и углекислом источниках.
Далее будут проводиться еженедельные экскурсии для жителей и гостей Улан-Удэ. Экскурсия «Сказочный Сагаалган» пройдёт по центру столицы Бурятии. В программе экскурсии на Гуннское городище запланировано проведение праздника, посвящённого встрече старшей богини – матери Эхэ-Ехэ-Бурхан. Также состоится экскурсия в посёлок Гремячинск с заездом в дацан «Хамбын Хурэ» на Верхней Берёзовке. Проведя обряды «hан табилга» и «сэржэм», экскурсанты отправляются на празднование Сагаалгана на лёд Байкала, где встретятся с Сагаан Убгэном. Будет проведены экскурсии в село Сухая с посещением Байкальского дацана и в село Ацагат.
В ближайшее время будет организован розыгрыш билетов на экскурсии. Все мероприятия будут проводиться с учётом требований эпидемиологической безопасности, сообщает пресс-служба министерства туризма РБ.
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В Бурятии стартует турпроект «Сказочный Сагаалган»
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