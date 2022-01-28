Голубоглазая пони из музея в Улан-Удэ занимается «фитнесом»

Пони из уголка живой природы в Этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ на досуге занимается «фитнесом». Одну из «тренировок» показали на странице музея в соцсети.- Наша голубоглазая красавица Дея активно занимается «фитнесом» на свежем воздухе с личным тренером, - подписали публикацию сотрудники музея.

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