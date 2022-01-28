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Голубоглазая пони из музея в Улан-Удэ занимается «фитнесом»

Голубоглазая пони из музея в Улан-Удэ занимается «фитнесом»
Общество,  Фото:Этнографический музей
Дея «тренируется» на свежем воздухе

Пони из уголка живой природы в Этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ на досуге занимается «фитнесом». Одну из «тренировок» показали на странице музея в соцсети.

- Наша голубоглазая красавица Дея активно занимается «фитнесом» на свежем воздухе с личным тренером, - подписали публикацию сотрудники музея.

 
Лошадка бегает по кругу, корду (специальный шнур) держит сотрудник музея, который контролирует процесс тренировки. Судя по скорости Деи, ей нравятся такие занятия.

Пока Этнозоосад закрыт для посетителей. Решение было принято по рекомендации управления ветеринарии в связи с распространением нодулярного дерматита на территории Бурятии. 

Как сообщал «Байкал-Daily», Дея в музее появилась в 2020 году. Тогда же в Этнозоосаде поселились две альпака Джульетта и Родриго. 
этнографический музей домашние животные

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