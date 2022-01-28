Голубоглазая пони из музея в Улан-Удэ занимается «фитнесом»

Дея «тренируется» на свежем воздухе
Пони из уголка живой природы в Этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ на досуге занимается «фитнесом». Одну из «тренировок» показали на странице музея в соцсети.
- Наша голубоглазая красавица Дея активно занимается «фитнесом» на свежем воздухе с личным тренером, - подписали публикацию сотрудники музея.
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Лошадка бегает по кругу, корду (специальный шнур) держит сотрудник музея, который контролирует процесс тренировки. Судя по скорости Деи, ей нравятся такие занятия.
Пока Этнозоосад
закрыт для посетителей
. Решение было принято по рекомендации управления ветеринарии в связи с распространением нодулярного дерматита на территории Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», Дея в музее
появилась в 2020 году
. Тогда же в Этнозоосаде поселились две альпака Джульетта и Родриго.
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