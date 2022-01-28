В Улан-Удэ осуждённые сшили на конкурсе рабочие брюки

Соревновались девять швей
В женской исправительной колонии №7 в Улан-Удэ состоялся конкурс «Лучший по профессии». В конкурсе соревновались девять осуждённых, обучающиеся по профессии «швея».
Участниц оценивали по следующим параметрам: теоретические знания, практические умения и производство готового изделия. Каждой конкурсантке нужно было сшить брюки рабочие для поваров.
- Кроме того, члены жюри при определении победителя учитывали время выполнения задания и соблюдение требований охраны труда и техники безопасности, - сообщили в УФСИН по Бурятии.
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