В Улан-Удэ осуждённые сшили на конкурсе рабочие брюки









В женской исправительной колонии №7 в Улан-Удэ состоялся конкурс «Лучший по профессии». В конкурсе соревновались девять осуждённых, обучающиеся по профессии «швея».Участниц оценивали по следующим параметрам: теоретические знания, практические умения и производство готового изделия. Каждой конкурсантке нужно было сшить брюки рабочие для поваров.- Кроме того, члены жюри при определении победителя учитывали время выполнения задания и соблюдение требований охраны труда и техники безопасности, - сообщили в УФСИН по Бурятии.