«Осторожно, пикаперы!»: В Улан-Удэ появились необычные уличные знаки





На улицах Улан-Удэ появились необычные арт-объекты. Предупредительный знак, на котором красуется смешная надпись «Девушки с Макаровым предупреждают! Осторожно! Пикаперы!» установлен возле лавочек на площади Революции. Ливневка у ТРЦ People's Park теперь огорожена сигнальной лентой, а возле расположился знак «Девушки с Макаровым предупреждают! Здесь можно лишиться каблуков!».Как выяснилось, таким необычным способом телеканал ТНТ решил привлечь внимание к старту нового сезона сериала «Девушки с Макаровым» (16+). Чуть меньше года назад в финале первого сезона Макаров отправил в тюрьму подполковника Белова, сфабриковавшего уголовное дело против него, а четверка главных героинь тем временем принесла начальнику заявления на увольнение. Но вместо увольнения Макаров отправил своих подопечных в отпуск, поэтому в новом сезоне к своим ролям вернутся Павел Майков, Валерия Астапова, Алевтина Тукан, Влада Ермолаева и Елена Полянская. Кроме того, отдел полиции и актерский состав «Девушек с Макаровым» пополнили Наталья Бардо и Никита Тарасов.Новый сезон сериала «Девушки с Макаровым» можно увидеть на ТНТ с 31 января.