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Забайкалец незаконно вырубил кедр на 2 млн рублей

Забайкалец незаконно вырубил кедр на 2 млн рублей
Общество,  Фото:pixabay.com.
Уголовное дело передано в суд

65-летний житель Красночикойского района Забайкальского обвиняется в незаконной рубке леса.

По версии следствия, в феврале 2021 года обвиняемый, введя в заблуждение бригаду работников о законности заготовки древесины, дал указание спилить на арендованном им в Красночикойском лесничестве участке кедр. В результате незаконно спилены 96 сырорастущих деревьев особо ценной породы. Ущерб составил около двух миллионов рублей.

В ходе предварительного следствия мужчина признал свою вину и полностью возместил причинённый ущерб.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. 
Забайкальский край

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