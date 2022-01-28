Забайкалец незаконно вырубил кедр на 2 млн рублей

Уголовное дело передано в суд



65-летний житель Красночикойского района Забайкальского обвиняется в незаконной рубке леса.



По версии следствия, в феврале 2021 года обвиняемый, введя в заблуждение бригаду работников о законности заготовки древесины, дал указание спилить на арендованном им в Красночикойском лесничестве участке кедр. В результате незаконно спилены 96 сырорастущих деревьев особо ценной породы. Ущерб составил около двух миллионов рублей.



В ходе предварительного следствия мужчина признал свою вину и полностью возместил причинённый ущерб.



Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

