У предпринимателя отсутствовали товарно-транспортные накладные
В Джидинском районе Бурятии прокурорская проверка, проведённая совместно с управлением Роспотребнадзора, в одном из сёл выявила факт оборота алкогольной продукции без сопроводительных документов. У владельца магазина отсутствовали товарно-транспортные накладные, удостоверяющие легальность производства и оборота продукции.
В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено административное дело. Виновника оштрафовали на 10 тысяч рублей.
Алкогольную продукцию изъяли сотрудники полиции, сообщает пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Бурятии оштрафовали бизнесмена за алкоголь без документов
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