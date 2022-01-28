В Бурятии оштрафовали бизнесмена за алкоголь без документов

У предпринимателя отсутствовали товарно-транспортные накладные



В Джидинском районе Бурятии прокурорская проверка, проведённая совместно с управлением Роспотребнадзора, в одном из сёл выявила факт оборота алкогольной продукции без сопроводительных документов. У владельца магазина отсутствовали товарно-транспортные накладные, удостоверяющие легальность производства и оборота продукции.



В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено административное дело. Виновника оштрафовали на 10 тысяч рублей.



Алкогольную продукцию изъяли сотрудники полиции, сообщает пресс-службе республиканской прокуратуры.

