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В районе Бурятии проверили семьи, находящиеся в социально-опасном положении

В районе Бурятии проверили семьи, находящиеся в социально-опасном положении
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
С родителями детей провели профилактические беседы

Прокуратура Кижингинского района Бурятии совместно с органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних посетила 24 семьи, находящиеся в социально-опасном положении. Встречи прошли с соблюдением требований санитарно-эпидемиологической безопасности.

Во время мероприятия обследовали жилищно-бытовые условия проживания детей в этих семьях, проверили их нахождение дома в вечернее время.

Этим мероприятием хотели обратить внимание родителей на надлежащее воспитание и содержание детей, создание комфортных и безопасных условий для их проживания в семье.

Также с родителями провели профилактическую беседу о воспитании детей, о вреде злоупотребления алкоголем.

Кроме того, им разъяснили положения закона о занятости, мерах социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям, а также ответственность за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, сообщили в пресс-службе республиканкой прокуратуры. 
прокуратура

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