В районе Бурятии проверили семьи, находящиеся в социально-опасном положении

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

С родителями детей провели профилактические беседы



Прокуратура Кижингинского района Бурятии совместно с органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних посетила 24 семьи, находящиеся в социально-опасном положении. Встречи прошли с соблюдением требований санитарно-эпидемиологической безопасности.



Во время мероприятия обследовали жилищно-бытовые условия проживания детей в этих семьях, проверили их нахождение дома в вечернее время.



Этим мероприятием хотели обратить внимание родителей на надлежащее воспитание и содержание детей, создание комфортных и безопасных условий для их проживания в семье.



Также с родителями провели профилактическую беседу о воспитании детей, о вреде злоупотребления алкоголем.



Кроме того, им разъяснили положения закона о занятости, мерах социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям, а также ответственность за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, сообщили в пресс-службе республиканкой прокуратуры.

