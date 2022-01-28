С родителями детей провели профилактические беседы
Прокуратура Кижингинского района Бурятии совместно с органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних посетила 24 семьи, находящиеся в социально-опасном положении. Встречи прошли с соблюдением требований санитарно-эпидемиологической безопасности.
Во время мероприятия обследовали жилищно-бытовые условия проживания детей в этих семьях, проверили их нахождение дома в вечернее время.
Этим мероприятием хотели обратить внимание родителей на надлежащее воспитание и содержание детей, создание комфортных и безопасных условий для их проживания в семье.
Также с родителями провели профилактическую беседу о воспитании детей, о вреде злоупотребления алкоголем.
Кроме того, им разъяснили положения закона о занятости, мерах социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям, а также ответственность за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, сообщили в пресс-службе республиканкой прокуратуры.
В районе Бурятии проверили семьи, находящиеся в социально-опасном положении
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